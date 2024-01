På vei til Norge – nå er prisene klare

Er du eventyrlysten, lite gira på rekkeviddeangst i kulda og har knotete vei til hytta? Da er Jeep Wrangler en åpenbar bil å se nærmere på.

Faktisk er modellen også den mest solgte ladbare hybriden i USA.

Her hjemme derimot, er nyeste generasjon Wrangler en smule mer eksotisk. Eller sagt med andre ord: Langt fra noen storselger.

Likevel kommer en betydelig oppgradert versjon av ikonet til Norge – som ladbar hybrid.

Oppgradert interiør

På utsiden vil du blant annet se at er grillen ny.

Sahara-versjonen kommer med 20-tommers hjul som standard for første gang, noe som skal gi en bedre kjøreopplevelse på landevei.

IKON: Jeep er tro mot det originale designet på Wrangler. Dette er 2023-utgaven.

Innvendig er hele interiøret oppgradert med nye og myke materialer. Setene, som er elektrisk justerbare, er også nye. Disse har gjennomgått omfattende tester for å tåle tøff bruk for både kryssing av vann, og bruk under ekstreme forhold med gjørme eller sand.

Wrangler 4xe har tilkoblede tjenester som forbedrer og forenkler brukeropplevelsen. Eksempler er trådløs CarPlay og Android Auto, og en ny berøringsskjerm på 12,3 tommer, som gir betydelig bedre visning av kart og menyer.

Dessuten lover Jeep at støydempingen er forbedret.

OPPDATERT: Nye seter og et oppdatert infotainmentsystem er blant nyhetene på innsiden.

Ladbar

Begge versjonene av oppdaterte Wrangler er ladbare hybrider. Under panseret bor en 2-liters bensinmotor. Samlet effekt er 380 hestekrefter og 637 Nm.

Batteripakken er på 17,3 kWt og den elektriske rekkevidden er inntil 42 kilometer for Sahara-versjonen. Rubicon-utgaven kan kjøres 37,6 kilometer på strøm. Ikke et veldig imponerende tall i 2024...

TRIVES: Jeep Wrangler trives godt i snøen. Dette er 2023-modellen vi testet i fjor vinter.

Pris

Nye Jeep Wrangler får en startpris på 1.265.000 kroner for utstyrsnivået Sahara, og 1.330.000 kroner for Rubicon.

Begge modellene har fortsatt avtagbare dører og tak som standard.

Nykommeren er på plass i Norge i løpet av våren.

– For Jeep er ikoniske Wrangler den klart viktigste brobyggeren mellom fortid, nåtid og fremtid. Den henter elementer som har vært med oss siden starten i 1941 og blander dem med moderne design og teknologi, sier merkesjef for Jeep hos Bertel O. Steen, Lise Prydz Aarstrand, i en pressemelding.

KOMFORT: Jeep understreker at komforten er løftet på den nye 2024-modellen.

