På plass i Norge: Nå skal de utfordre Tesla

BYD har vært på det norske markedet siden 2021. Den første modellen de lanserte her var Tang – en stor, elektrisk SUV med sju seter. Det er også den som har solgt best. Totalt er det registrert rundt 3.400 eksemplarer av Tang her til lands.

Men nå skjer det mye på kort tid. Flere modeller er på vei inn. Vi har allerede sett den kompakte bilen Dolphin. Den har en startpris på 299.000 kroner – og skal blant annet utfordre VW ID.3.

Nå flyttes siktet over på en annen tungvekter i det norske markedet: Tesla Model 3. Her heter BYDs utfordrer Seal. Den aller første utgaven er akkurat registrert på norske skilter.

Nytt grep kan gi kinesisk boom

Viktig bil

– Dette er en viktig bil for oss, og vi har stor tro på at den skal treffe godt, understreker Simen Wøien Christensen, salgssjef for BYD i Norge.

Seal er en sedan på 4,8 meter. Det kommer bare én utgave til Norge. Det er toppmodellen – med firehjulsdrift, alt utstyr og det største batteriet på 82,5 kWt.

Det siste innebærer en rekkevidde på rundt 520 kilometer. Mens 0-100 km/t leveres på friske 3,8 sekunder.

SÆRPREG: BYD har ofte litt spesielt design og sine egne løsninger på interiøret. Slik kan det se ut i en Seal.

Aggressiv prising

Selv om vi foreløpig ikke får vite noe helt konkret om pris, tilsier kvalifisert gjetning at man legger seg rundt 500.000 kroner. Tesla Model 3 Long Range starter på 501.418 kroner.

Seal er 10 centimeter lengre og har også større akselavstand enn Model 3.

Begge bilene har for øvrig koffertlokk, i stedet for stor bakluke. Seal sitt bagasjerom er på 400 liter.

For første gang har også BYD fått plass til en frunk. I tillegg kan nå ryggen på baksetene legges ned, og den kan trekke 1,5 tonn hengervekt.

Hurtiglading gjøres med opptil 150 kW hastighet.

Mange modeller

BYD får med dette en god bunke modeller i sortimentet sitt. Seal og Dolphin får i tillegg snart selskap av SUV-en Seal U.

Sistnevnte er som navnet indikerer en høyreist utgave av bilen du ser bilder av i denne artikkelen, men den leveres kun med forhjulstrekk.

Totalt har BYD dermed følgende modellrekke i Norge: Tang, Han, Seal, Dolphin, Seal U og den kompakte SUV-en Atto3.

Sistnevnte er det registrert rundt 1.700 eksemplarer av i Norge.

Større en Tesla

I Norge er det fortsatt mange som ikke har hørt om BYD. Men globalt er de en av verdens største elbilprodusenter. De passerte Tesla i antall solgte biler i siste kvartal i 2023.

Totalt solgte BYD 1.574.804 elbiler i fjor.



BYD lager også varebiler og elektriske busser, og til sammen er det registrert rundt 6.000 kjøretøy fra den kinesiske produsenten i Norge.

