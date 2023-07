På plass i Norge: Målet er å doble salget

Lexus er Toyota-konsernets premium-merke, og er allerede aktuelle på elbilmarkedet med den kompakte UX 300e. Den modellen har vært med oss siden 2021, og i skrivende stund er den registrert i rundt 1.500 eksemplarer. Ikke noe kjempeantall, men det har heller aldri vært ambisjonen.

Og selv om UX 300e nå får en kraftig overhaling, er det nyheten RZ 450e som stjeler mest oppmerksomhet hos Lexus om dagen. Det er en elektrisk SUV som Lexus har langt større forventninger til: Målet er å doble salget i Norge, og da må bilen innfri forventningene.

Nå blir Lexus UX 300e helt ny

Utfordrende utgangspunkt

Dessverre kommer RZ 450e med et aldri så lite «handicap» fra første stund: Den er nemlig bygd på samme plattform og har samme batteripakke som Toyota bZ4X og Subaru Solterra, to modeller som har fått pepper for til dels mye kortere rekkevidde enn hva man kunne forvente når man leser spesifikasjonene.

Nå skynder vi oss å legge til at Toyota og Subaru har gjort en rekke forbedringer på bilene siden de første testene, inkludert forbedringer på rekkevidde- og ladefart. Disse kommer også til Lexus gjennom programvareoppdateringer som dessverre ikke er på plass i skrivende stund. Men de er ikke langt unna, lover Lexus.

Klar for Norge: Én ting er alle spente på



Egentlig en helt annen bil

Designmessig er slektskapet til bZ4X tydelig, men RZ har fått en mer sportslig styling. Og så er bilen vesentlig større - hele 11,5 centimeter i lengderetningen. Også i høyden og bredden ruver den noen ekstra centimetre i forhold til det vi nesten må kalle lillesøster bZ4X.

Det merker man først og fremst på at bagasjerommet er større, 522 mot 452 liter. 70 liter ekstra er betydelig mer enn vi hadde forventet.

Bilen kommer foreløpig kun med drift på fire hjul, og motoren som sitter foran er vesentlig kraftigere enn den som sitter i bZ4X. De to motorene på for- og bakaksel yter totalt 313 hestekrefter, mot 217 på bZ4X. Også dempere og understell er oppgradert, og tilpasset en mer sporty kjøreopplevelse.

Sprinten fra 0-100 er unnagjort på anstendige 5,3 sekunder, mot 6,9 sekunder på den nevnte Toyotaen. Øvrige tekniske data og ytelser finner du nederst i saken.



Dette er én av 30(!) nye elbiler fra bilgiganten

Interiør som sier premium

Forskjellene fortsetter på innsiden, der mye har blitt løst forskjellig fra Toyota. Materialbruk og opplevd kvalitet er imponerende god. Få vil tenke annet enn at dette er en fullverdig premiumbil.

Polstringer, knapper og plassering av koppeholder, ladeplate og andre elementer merker man umiddelbart er forskjellig, og videre synes vi at hele førermiljøet er ryddigere og mer logisk i utformingen.

Foran sitter ikke mindre enn tre USB-C-porter, bak er det to pluss en vanlig stikkontakt som kan levere inntil 180W. Det er nok til å lade for eksempel en bærbar PC, kamera og gi strøm til andre, enklere elektriske apparater.

RYDDIG: Førermiljøet er ryddig og brukervennlig Les mer ALCANTARA: Materialvalget i kupeen gir helt klart en følelse av premium. Les mer VARME OG KJØLING: Setene foran er perforerte og byr på både varme- og kjølefunksjon. Les mer PANORAMA: Soltak med dimming er ekstrautstyr til rundt 20.000 kroner. Les mer GOD PLASS: Benplassen i baksetet er upåklagelig. Les mer FLATT GULV: Det flate gulvet sørger for god plass, også for den som måtte sitte i midten. I midten finner man både stikkontakt og to USB-C-porter. Les mer PANORAMA: Her har vi dimmet takvinduet elektronisk. Les mer

Vår testbil er topputstyrt, det innebærer også et panorama-soltak som kan dimmes elektronisk når forholdene skulle kreve det. Du trykker bare på en knapp i taket, og så blir alt tåkelagt – uten at det går på bekostning av lysinnslipp i kupeen. Det er minst like kult som det er nyttig.

Den store 14-tommer skjermen er her sømløst integrert i dashbordet, noe som gir et rent og ryddig preg. Knapper for å justere klima, setevarme (og kjøling) er flyttet til skjermen. I tillegg er nytt og mer brukervennlig og funksjonsrikt infotainmentsystem på plass.

Tar du en titt i menysystemet, vil du finne et vell av innstillinger og funksjoner å velge mellom. Det tar litt tid å få oversikt. Gevinsten av å bruke litt tid her, er at du vil oppdage at svært mye av brukeropplevelsen om bord kan skreddersys til fingerspissene.

Oppkobling av mobil med Apple Carplay trådløst er gjort på en-to-tre. De mange Mark Levinson-høyttalerne rundt om i kupeen byr som ventet på god og fyldig lyd.

Bilen har også et nytt head up display i frontruta, som gir nyttig informasjon mens du kjører, og som i tillegg gir deg rask tilgang til blant annet sporskifte og håndtering av innkomne samtaler, uten å ta hendene fra rattet.

Toyota-gjennombrudd: Lover 120 mil rekkevidde

God plass til fem på tur

Plassen i kupeen er meget god. Beinplass og takhøyde i baksetet er så god at her kan fint to storvokste på 185 centimeter og 100 kilo trives i mil etter mil. Her er for øvrig to Isofix-fester for barnestoler, og avstanden til passasjersetet foran er så god at familiens 6-åring ikke klarer å sparke i stolryggen foran. Det kan definitivt være et pluss på langtur.

Også bagasjeplass på langt over 500 liter er et stort pluss, og her er det særlig bredden som imponerer. På det bredeste er det faktisk hele 150 centimeter! Under gulvet har du også et rom til ladekabler og lignende. Bilen har derimot ikke noe rom under panseret (frunk).

GOD PLASS: Bagasjorommet er 70 liter større enn på bZ4X.

Seteryggen i baksetet er todelt (60/40) og kan legges ned sammen eller hver for seg. Enda bedre hadde vært tredelt (40/20/40) eller i det minste en skiluke, noe Lexus ikke har prioritert i denne omgang.

Videre kan bilen ha inntil 75 kilo på taket, men ingen taklast dersom du kjøper med panorama-glasstak. Det valgfrie hengerfestet kan dra inntil 750 kilo. Det er ikke på noe som helst klasseledende, men holder til de fleste normale behov.

Kommer til Norge – bensinmotoren er ikke død

Kjøreopplevelse

Lexus skuffer sjelden på komfort. Det gjelder også RZ 450e. Du sitter godt, har en rekke forskjellige justeringsmuligheter i fører- og passasjersete, og merker fort at bilen er meget godt isolert mot hjuleneog andre eksterne støyfaktorer.

På veien kan du velge mellom fire forskjellige kjøreprogrammer, inkludert Range-modus som kobler ut motoren foran, demper klimaanlegget og bremser akselerasjonen. Nyttig hvis du opplever at rekkevidden ikke strekker til. Sport er programmet du skal velge hvis du vil dra ut alt den kan levere av ytelse og sportslighet.

GIRVELGER: Man skifter mellom R, N og D ved hjelp av dette hjulet.

Aktive dempere sørger for effektiv utjevning av humpete veier, og gjør at RZ 450e er en behagelig bil på det meste av underlag.

Adaptiv cruisekontroll aktiveres med ett trykk på rattet, og er svært presis. Den aktive filholderen sørger effektivt for å holde deg riktig plassert i fila, og det holder at du hviler hånda lett på rattet – så fikser bilen resten selv. Her er det store forskjeller på bilene som er gode på dette, og de som er mindre gode. Lexus hører definitivt til i første gruppe.

Toyotas rekkevidde-trøbbel: Slik vil de rydde opp

Og så et par ankepunkter

Som i bZ4X sitter det en sensor på rattstammen som oppdager om føreren er ukonsentrert eller glipper med øynene. Intensjonen er god, og kan helt sikkert være med på å hindre uheldige situasjoner på veien. Den kan imidlertig også oppleves som litt for kjapp på avtrekkeren.

SENSOR: Som fører blir du godt passet på, kanskje litt for godt noen ganger.

Snur du hodet til siden for å orientere deg, kan det plutselig begynne å pipe - samtidig som du får beskjed i displayet om å holde blikket på veien. Vi har også fått alarmerende meldinger om at fører har lukket øynene, når han i praksis bare har myst mot sola.

Får du flere advarsler på kort tid, kan du plutselig oppleve en real pipekonsert som kan virke i overkant invaderende.

Sensoren kan deaktiveres, men neste gang du starter bilen, vil den aktiveres igjen.

Og som på alle biler som typegodkjennes nå, varsles du med lyder hver eneste gang du så vidt passerer fartsgrensen. Varselet (tre pip) kan deaktiveres i menyen, men på samme måte som ansiktssensoren, reaktiveres funksjonen automatisk for hver tur.

Til slutt en liten bemerkning til: Det hadde ikke gjort noe om det var vindusvisker på bakvinduet. Ikke noe direkte ankepunkt kanskje, all den tid at du har et meget godt fungerende ryggekamera, men absolutt noe vi tror mange ville satt pris på.

Else har kjøpt samme bil – ni ganger på rad

Forbruk og rekkevidde

Bilen har en oppgitt rekkevidde på 395 kilometer og forbruk på 18,7 kWt pr 100 km. Det er litt høyere forbruk og kortere rekkevidde enn bZ4X. Det er også kortere enn de fleste konkurrentene i klassen, og vil være et ankepunkt for alle som ofte kjører lange turer. Under vår test har rekkeviddemåleren (gjettometeret) dessuten anslått kortere rekkevidde enn dette, selv i varmt sommervær.

Det positive er at anslagene virker å være konservative, så dersom det står at du har 250 kilometer rekkevidde igjen, er det stor sannsynlighet for at du kommer så langt – og kanskje enda lengre i praksis.

Verdt å merke er at bilen har et energieffektivt infrarødt varmesystem for fører og passasjer, som kan være med å senke forbruket på vinteren. Det har vi naturligvis ikke fått testet i denne omgang.

Som sagt innledningsvis har heller ikke bilen fått oppdateringene som skal sikre bedre rekkevidde, så her må vi komme tilbake til mer nøyaktige målinger på et senere tidspunkt.

Det er imidlertid ingen som forventer at forbedringene skal gi veldig mange mil ekstra mellom hver lading. Derfor vil nok rekkevidde fortsatt stå igjen som det største ankepunktet mot Lexus RZ 450e i forhold til konkurrenter fra andre premium-merker som Audi, BMW og Mercedes-Benz.

Disse bilene skuffet mest i rekkeviddetesten

Konklusjon

La det være sagt med det samme: Lexus RZ 450e oppleves som en solid og god elbil på de aller fleste punkter. Det er viktig for Lexus å skille seg fra bZ4X og Solterra og framstå som en helt egen bil, og det mener vi de langt på vei har klart med. Bilen er større, mer sporty, har flere premium-løsninger og er også hakket mer brukervennlig.

Så spørs det da om den er priset riktig i forhold til konkurrentene. Startprisen er 599.000 kroner for Comfort-utgaven, da uten panoramatak, elektrisk bakluke, alcantara-seter og head up-display, for å nevne noe. Vi tror Luxury-utgaven kommer til å friste flest norske kjøpere, og da snakker vi om en bil til godt over 700.000 kroner. Det er ganske mye for en bil med en rekkevidde som mange vil oppleve som begrensende.

Men bortsett fra det – den som velger RZ 450e kommer neppe til å bli skuffet. Dette er en bil som oser premium tvers gjennom, og på toppen av det hele får du Lexus sin velkjente service på kjøpet. Merket har gang på gang kommet svært godt ut i brukerundersøkelser. Det vil neppe endre seg med introduksjonen av RZ 450e.

Den fortjener bare så inderlig mye en større batteripakke.

PS! Fra 2025 skal RZ 450e også kunne leveres med såkalt «steer by wire», som gir banebrytende rattkontroll, særlig i lav hastighet og små flater. Det kan du lese mer om her.

Les mer om priser og utstyr på Lexuz RZ 450e her



Lexus RZ 450e Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer (150 kW foran / 80 kW bak) Effekt: 313 hk / 435 Nm 0-100 km/t: 5,6 sek. Toppfart: 160 km/t Forbruk (WLTP): 18 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 71,4 kWt Rekkevidde: 395 - 440 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 480 x 198 x 163 cm Bagasjerom: / liter Vekt: 2.050 kg Tilhengervekt: 750 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 599.900 kroner Pris testbil: 733.200 kroner

