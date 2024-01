På plass i Norge – får flere nyheter

Mercedes Vito er en gammel traver og en varebil mange nordmenn har et forhold til. Nå har Mercedes akkurat avduket en ny og oppdatert facelift-utgave av den populære arbeidsplassen.

Det samme gjelder for den elektriske utgaven, e-Vito, samt de mer påkostede versjonene: V-Klasse og elektriske EQV.

Allerede nå er nye e-Vito på en snarvisitt i Norge. Dette er Tourer-versjonen som betyr at den har inntil åtte seter.

Felles for alle modellene er at de bygger på samme plattform som før. For EQV betyr det også samme batteripakke og motor som tidligere. e-Vito får nå større batteripakke, tilsvarende den vi finner i EQV.

STOR FAMILIE: Det er mange versjoner å velge mellom. Legg merke til at du nå kan få den gode, gamle stjernen på panseret.

Flere nyheter

Batteripakken er på 90 kWt. For e-Vito Tourer er oppgitt forbruk 26,9 – 30,1 kWt/100 kilometer.

Rekkevidden er inntil 370 kilometer.

Blant nyhetene på både Vito, e-vito, EQE og V-Klasse, er et nytt og oppdatert eksteriørdesign. Grillen har blant annet vokst kraftig. Dermed er det enkelt å se forskjell fra utgående versjoner.

Nye LED-lys foran og bak er også på plass.

REKKEVIDDE: e-Vito får rekkevidde på inntil 370 kilometer. Ladeeffekten er oppgitt til maks 110 kW.

Oppdatert interiør

Dessuten har det skjedd mye på innsiden. Nye Vito får blant annet Mercedes sitt nyeste multimediasystem (MBUX) nå som standardutstyr. Ryggekamera, oppvarmede forseter og forvarming er også standard.

Av ekstrautstyr får du blant annet parkeringspakke med 360-kamera og 3D view, elektriske seter med minnefunksjon, oppvarmet ratt, fem nye eksteriørfarger og trådløs lading for mobiltelefon.

Interiøret har med andre ord fått et solid løft, sammenlignet med utgående modeller.

Her tester vi EQV

LØFT: Dette er interiøret på oppdaterte EQV.

Både diesel og el

Til Norge kommer oppdaterte Vito både med dieselmotor og i elektrisk versjon.

Enn så lenge er det Vito med dieselmotor som dominerer salget her hjemme.

Norske priser er ikke klare helt ennå. Salgsstart er forventet i løpet av de neste månedene.

Test Mercedes V-Klasse: For noen er dette den ultimate luksusbilen

DIESEL: Velger du diesel-versjonen får du 2-liters motor med effektuttak på 136, 163, 190 eller 237 hestekrefter.

