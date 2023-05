VW ligger ikke på latsiden. De pøser ut stadig nye elektriske bilmodeller. Akkurat nå er en helt spesiell elbil på besøk i Norge – nemlig sedanen (eller kanskje heller kombien) ID. 7. Den er også det nye flaggskipet i ID-familien.

Allerede mot slutten av året skal utleveringene til norske kunder starte. Og det ventes at det vil bli stor pågang.

De viktigste nyhetene er god rekkevidde og ekstra mye plass.

Over 700 kilometer

Toppmodellen skal klare over 700 kilometer på én lading – og får svært romslig baksete. I tillegg er bagasjerommet, med stor og praktisk luke, på 532 liter.

Dermed blir dette den nye plasskongen blant VW sine elbiler.

Prisene er det ingen som vil fortelle noe om enda. Men kvalifisert gjetning tilsier rundt 650.000 kroner for ID.7 med det største batteriet (84 kWt) og firehjulsdrift.

KLASSIKER: VW Passat har lange tradisjoner i Norge. ID. 7 blir på sett og vis en erstatter for den populære familiebilen, som ikke lenger selges i Norge.

Må vente litt

Men dette batteriet og 4x4 får du først et stykke ut i 2024. I starten er det bakhjulsdrift og 77 kWt-batteriet som gjelder.

Denne får rekkevidde på 615 kilometer.

Motoren til ID.7 er for øvrig helt ny – og yter 286 hestekrefter. Dermed blir dette en ganske sprek bil – særlig utgavene med en motor på hver aksel.



Neste år vil det også dukke opp en potensielt enda mer interessant versjon av ID.7 – nemlig stasjonsvogn.

Viktig

For Volkswagen blir dette en svært viktig bil. ID.7 er langt på vei en elektrisk nytolkning av legendariske Passat. Den har vært en storselger for merket i flere tiår. Nå håper Volkswagen naturligvis at de skal klare å få mange eksisterende Passat-eiere til å gå elektrisk.



Pakken med standardutstyr er ventet å bli rikholdig. I tillegg vil VW tilby fire-fem pakker med utstyr. Etter det vi skjønner, vil hengerfeste være tilvalg.

