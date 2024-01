Det har skjedd veldig mye på elbilfronten de siste fire årene. Én ting er alle de nye merkene og modellene som har rullet inn i Norge: Utvalget av biler har blitt veldig mye bedre.

I tillegg til dette har det også skjedd veldig mye med selve bilene. De går lenger og de lader i de fleste tilfellene raskere enn før.

Denne tendensen ser vi også klart i den store rekkeviddetesten som NAF og Motor gjennomfører to ganger i året. På fire år har rekkevidde på bilene her økt kraftig:

Rekord i fjor

– I snitt har elbilnyhetene 160 kilometer lengre rekkevidde enn da vi startet med testene vinteren 2020, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I fjorårets vintertest satte Tesla Model S rekkevidderekord med 530 kilometer. Dette er faktisk også gjennomsnittsrekkevidden til bilene som er med i årets vintertest, men NB: Det er rekkevidde på papiret.

I 2020 var gjennomsnittlig rekkevidde blant testbilene 373 kilometer. I vintertesten 2024 er snittallet altså 530 kilometer.

STRØMTOMME: I elbiltesten kalt El Prix kjører NAF og Motor helt til bilene er tomme for strøm. Dermed får man også et veldig realistisk inntrykk av rekkevidden. Foto: NAF.

Startet med små biler

– Det store hoppet skjedde i 2022. Da passerte gjennomsnittlig rekkevidde blant testbilene 500 kilometer. I tillegg har bilene blitt større, og det er få småbiler igjen blant elbilnyhetene. De siste årene har det blitt lansert flere og flere mellomklasse- og familiebiler blant elbilene, sier Sødal, i en pressemelding.

Utviklingen har gått raskt når det gjelder rekkevidde, ladehastighet og bredden i utvalget av elbiler. I 2020 var det flest mindre biler som Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf og BMW i3.

I vintertesten som går av stabelen 31. januar og 1. februar, er det en rekke romslige familiebiler med god rekkevidde og lading. Og den klassiske stasjonsvogna er tilbake. Tre av testbilene er stasjonsvogner.

STASJONSVOGN: Det tok sin tid, men nå begynner de elektriske stasjonsvognene å komme. En av dem er Opel Astra som akkurat er lansert i Norge.

Skal klare 881 kilometer

– Selv om gjennomsnittlig rekkevidde ikke har økt like raskt de siste årene, forventer vi at elbilene vil få stadig bedre egenskaper, både på rekkevidde og lading. Teknologien går fremover og signalene er at det kommer biler med både 800 og 900 kilometer rekkevidde. I vintertesten har vi en potensiell rekkeviddekonge, nemlig Lucid Air som på papiret skal kunne kjøre 881 kilometer, sier Sødal.

Det første året NAF og Motor kjørte rekkeviddetesten var i 2020. Da hadde bilene en gjennomsnittlig rekkevidde på 373 kilometer. I 2021 økte den til 395. Så bykset den opp til 500 kilometer i 2022. Tallet var faktisk nøyaktig det samme i 2023, mens det i årets test altså har økt til 530 kilometer.

