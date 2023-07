På Europa-ferie med «nytt» bilmerke? Da kan du få problemer

I løpet av noen få år har det dukket opp en rekke nye kinesiske elbilmerker i Norge. Navn som Nio, Hongqi, Voyah, Xpeng, BYD og Maxus støter vi stadig oftere på. Mange av disse har Norge som sitt første marked i Europa. Hva skjer da hvis bilen bryter sammen, i et annet land?

– Det finnes det ikke noe fasitsvar på per i dag, sier tidligere Broom-medarbeider og nå bilteknisk konsulent i NAF, Benny Christensen.

– Sjansen for at noe kritisk skal skje er jo ganske liten, med den kvaliteten nye biler gjennomgående har i dag, legger han til.

Kan ta tid

– Dersom du har en slik bil som er kjørt 20.000 – 30.000 kilometer eller mer, kan det selvsagt være lurt å stikke innom verkstedet for en liten sjekk før turen. Skulle bremseklossene bli utslitt underveis, får du ikke tak i nye i Italia, Frankrike eller Spania – eller andre land der ditt bilmerke ennå ikke har servicenett. Hvis du da må få sendt deler fra Norge, kan det fort bli både en og to uker i en landsby du kanskje egentlig ikke ønsket å bli i.

– Uansett er det aldri dumt å forsikre seg om at alt er i orden før man starter på lange turer. Tenk også gjennom hva som er det verste som kan skje underveis – og bruk litt tid på research, understreker Christensen.

TIDLIG: BYD var blant de første kinesiske merkene i Norge, først ut var den store SUV-modellen Tang. Foto: Frank Williksen

Transport hjem

– Hva er det verste scenariet som kan inntreffe?

– Noe av det skumleste er hvis høyspentladeren tar kvelden, slik at du ikke får ladet bilen i det hele tatt. Da er du virkelig lost!

– Hvis uhellet er ute – hva da?

– Her må man sjekke med forsikringsselskapet. Veihjelp er som regel dekket, men hva innebærer det i praksis? Ofte heter det jo «til nærmeste verksted», men for en del gitte bilmerker eksisterer det ikke noe «nærmeste verksted» i for eksempel Spania eller Italia. Da må bilen sannsynligvis transporteres hjem, sier han, og anbefaler å ta en prat med forsikringsselskapet før avreise.

TIDLIG: Nio har vært i Norge siden 2021, og først ute var store ES8 Foto: Christer Williksen

Ha kriseplanen klar

– Det er viktig å sjekke hva man faktisk har krav på å få dekket, for eksempel leiebil og overnatting ved skade. Det er en del variasjoner mellom selskapene på slikt, blant annet gjennom utvidet kaskodekning av typen superkasko, kasko pluss og lignende.

– Alternativt kan man melde seg inn i NAF eller annen bilistorganisasjon med veihjelp over hele Europa, og få bilen trygt hjem på den måten. Uansett er det smart å bruke litt tid på forberedelser, slik at man har kriseplanen klar og vet hva man skal gjøre om det verste skulle skje, sier Benny Christensen.

ETABLERT: For Toyota er servicenettet på plass over hele Europa, så bZ4X-kunder er sikret hjelp over alt. Foto: Frank Williksen

Kasko

Hva sier så forsikringselskapene dersom et av de nye kinesiske bilmerkene får stans i et land hvor merket ikke har forhandlere eller verksteder?

– Hvis noe slikt skjer, er dette helt klart en utfordring. Dette er nytt for oss, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If, til Broom.

– Europeiske og andre kjente bilmerker har godt utbygde servicenett over hele Europa, med god tilgang på både deler og kompetanse uansett hvor du befinner deg. Dekket er du dessuten av kaskoforsikring i en eller annen form. Med nye merker uten slik tilgang til service kan Europa-turen komme til å by på store utfordringer for biler det foreløpig bare finnes noen få av. Mitt inntrykk er ellers at de som kjører elbil ut i Europa, gjerne er de som har et godt ladenettverk i bunnen, sier Clementz.

God research

RASKT: Bilferie i Europa gir også mange slike øyeblikk - der du har motorveien nesten for deg selv. Foto: Frank Williksen

– Hva sier så If dersom en kunde tar kontakt med full stans på elbilen i et land uten merkeverksteder eller forhandlere?



– Dette blir litt hypotetisk, siden vi vel ikke har hatt slike tilfeller ennå. Men når det gjelder biler i denne kategorien, er det en helt reell problemstilling du tar opp. I mangel på erfaringer så langt, må vi ta sak for sak der etablerte servicenett ikke finnes, på sett og vis blir veien litt til mens vi går.

– Det som er klart, er at kasko dekker hjemreise, og dekningen kan også omfatte overnatting, veihjelp og eventuelt leiebil. Dette understreker i alle fall at kaskoforsikring må man ha på turen i Europa, og reiseforsikring hører også med. Å gjøre god research før turen er dessuten alltid smart, slutter Sigmund Clementz i If.

