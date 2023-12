Over og ut etter bare tre år

Honda dropper den sjarmerende og kompakte elbilen e i Europa etter bare tre år på markedet. Det bekrefter den japanske bilprodusenten til TopGear.

Bilen fikk mye skryt da den dukket opp i Norge våren 2020, og ble sett på som en svært viktig modell for Honda, etter flere år med labert salg her til lands.

Et lite design-ikon

Med sitt retro-design med hint til klassiske Civic fra 70-tallet, sjarmerte den mange. Samtidig var den teknologisk helt på høyden, med blant annet stemmestyring, digital nøkkel, digitale sidespeil, samt store skjermer med støtte for tilkobling av spillkonsoller. Det eneste som trakk ned var en temmelig begrenset rekkevidde.

Da Broom testet bilen i Spania våren 2022, konkluderte vi slik:

«Honda klinker til og serverer et skikkelig designikon med nye e. Dette er en bil få er likegyldige til.

Det er totalopplevelsen som gjør dette til en svært interessant bil. Foruten designet, får du en haug av utstyr, en gjennomført drivlinje og stort sett god opplevd kvalitet på innsiden.»

HONDA E: Nå er det over og ut for modellen i Europa.

Labert salg i Norge

Målet var å selge rundt 700 biler første året her til lands, men det gikk ikke helt etter planen. Tre og et halvt år etter at de første bilene rullet ut fra forhandlerne, er ikke mer enn 676 eksemplarer registrert. Og det illustrerer nok noe av årsaken til at bilen altså nå tas ut av sortimentet.

Norske bilkjøpere er dessuten opptatt av god rekkevidde, og da blir 222 kilometer på en godværsdag i snaueste laget.

Bilen er imidlertid blant de rimeligste på markedet, med en startpris på rett over 300.000 kroner. På Finn ligger det i skrivende stund rundt 30 brukte eksemplarer, med prislapper fra rundt 200.000 kroner.

Halverer elbil-utvalget

Fra neste år blir det dermed kun én elbil i Honda-sortimentet i Europa, den kompakte crossoveren E:Ny1. Det spørs imidlertid om ikke Honda må trylle fram noe annet snart, hvis de skal ha håp om å komme tilbake i toppen på registreringslistene.

E:Ny1 har nemlig fått til dels hard medfart i flere tester, og salget har så langt vært beskjedent. Per 14. desember er det ikke registrert mer enn 69 eksemplarer av bilen, som kom på markedet i høst. Vi i Broom fant imidlertid også noen positive sider ved bilen, ikke minst prisen. Testen finner du her:

Girer opp satsingen

Honda er fortsatt en av verdens aller største bilprodusenter, og lover at de skal gire opp elbilsatsingen sin kraftig de neste årene. Innen 2030 har de planer om å lansere ikke mindre enn 30 nye elbiler.

Nylig vekket de stor oppsikt da de viste fram en prototype av klassikeren Honda Prelude, denne gang i moderne innpakning og som elbil.

På sikt skal bilmerket bli helelektrisk. Innen 2050 er målet for japanerne at bilproduksjonen deres skal være helt CO2-nøytral.

