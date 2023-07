De siste årene har salget av varslingstjenester, for blant annet trafikkontroller, tatt skikkelig av i Norge.

Safedrive er en av de største aktørene med over 80.000 brukere.

Alle som har installert enheten i bilen vil bli varslet om alt fra fartskontroller – til hindringer i veibanen. For eksempel hvis det er oppdaget dyr.

«Unngå bøter, prikker og førerkortbeslag» er blant innsalgspunktene hos Safedrive – som også tilbyr kundene sine «botgaranti».

Dersom du som kunde får du fartsbot i en kontroll, som ikke har blitt varslet, betaler selskapet boten din.

VARSEL: Slik ser det ut hvis det er en trafikkontroll i nærheten.

UP vil forby

Varslingssystemer som dette er lovlige i dag, men nå ønsker Utrykningspolitiet (UP) å forby dem. I alle fall varslinger om politiets egne kontroller.

– I et forebyggende perspektiv er det viktig at politiets manuelle kontroller skal være uforutsigbare. Trafikantene skal ikke vite hvor vi står eller når vi står der, nettopp for å oppnå en forebyggende effekt på resten av veinettet. Dersom man får kjennskap til hvor politiet står, er det mange som vil tilpasse kjøringen, også de som kjører i ruspåvirket tilstand, sier fungerende UP-sjef, Roar S. Larsen, til Broom.

Han legger til at politiet nå ønsker å gjøre denne type varsling ulovlig:

– I dag er det kun forbud mot utstyr som slår direkte inn på politiets kontrollsystem. Mer indirekte varslinger via mobiltelefon er det ikke noe forbud mot. Dagens teknologi for å varsle var ikke aktuelt da nåværende regelverk ble fastsatt, og derfor har UP tatt et initiativ overfor samferdselsdepartementet for å forhåpentligvis gjøre dette ulovlig.

Utrykningspolitiet: – Skjønner ikke at det er lov

VIL FORBY: Fungerende UP-sjef, Roar S. Larsen, vil gjøre varslinger av fartskontroller ulovlig. Foto: UP

Politisk beslutning

UP-sjefen understreker at saken nå hviler hos politikerne.

Samferdselsdepartementet har følgende kommentar til Broom:

– I dag er det kun utstyr som direkte forstyrrer politiets kontroller som er forbudt. Indirekte varsling av trafikkontroller, eksempelvis via mobiltelefon eller eget utstyr, har det så langt ikke vært ansett nødvendig å forby, sier seniorrådgiver Kjell Brataas, og legger til:

– Vi deler imidlertid UPs bekymring om at tilgjengelige varslingstjenester kan undergrave den viktige betydningen politiets kontrollinnsats har for trafikksikkerheten. Vi ser derfor nå på om det er grunn til å foreslå innstramminger i disse reglene.

LASER: Utrykningspolitiet mener det er viktig at deres manuelle kontroller skal være uforutsigbare. Foto: Scanpix

Bidrar til trygghet

Safedrive sier til Broom at deres tjenester bidrar til økt trygghet på veiene.

– I dag har vi over én million farevarslinger i året. Varsler om dyr og hindringer utgjør over 82 prosent av alle varslinger. Dette er varslinger som bidrar til å redusere hastigheten generelt, ikke bare i nærheten av fartskontroller, forteller Mathias Nervik, som er markedssjef i Safedrive.

Han poengterer at flertallet som benytter Safedrive blir mer bevisst på egen fart.

– Nesten 70 prosent av våre kunder sier at de føler større trygghet og kontroll i trafikken med Safedrive montert i bilen, sier Nervik.

Vil varsle utrykning

– Når det kommer til kontrollvarsling, legger vi ikke skjul på at noen av dem som kjøper Safedrive, for første gang, er opptatt av varslinger om fartskontroll. Uavhengig av intensjon med kjøpet, ser vi at utfallet er det samme. Sjåførene blir mer bevisst på egen fart, og de opplever at kontrollvarslingen har en preventiv effekt – akkurat på samme måte som når UP selv går ut og varsler økt aktivitet, forteller Nervik.

ØNSKER FLERE VARSLINGER: I fremtiden ønsker Safedrive også å varsle om utrykningskjøretøy, for å gjøre bilistene enda mer observante. Dette er markedssjef Mathias Nervik.

Fremover ønsker Safedrive også å kunne varsle utrykningskjøretøy.

– Vi vet at utrykningsetatene er bekymret for at mange sjåfører ikke er observante nok i trafikken. Det er ofte grunnen til at utrykningskjøretøy ikke blir sett, eller hørt. Vi ønsker derfor å kunne varsle om utrykningskjøretøy på vår varslingsenhet, i samarbeid med nødetatene. Oss bekjent er vi det eneste selskapet i Norge som kan kommunisere direkte med over 100.000 sjåfører, direkte i bilen – på hver eneste kjøretur. Dette vil redusere utrykningstiden, avslutter Nervik.

