Etter noen år med historisk høye salgstall i Norge, har det roet seg betydelig for Porsche i 2023. Men flere nye modeller er på gang. Blant dem elektriske Macan som ikke er langt unna. Den har blitt avslørt flere ganger av våkne Broom-lesere i høst.

Nå er det også snart klart for en ny Panamera. Den kom Geir Hesselberg fra Fredrikstad forleden over.

– Jeg oppdaget bilen ved Circle K Storebaug ved Moss. Han som kjørte var i nærheten og ventet tydelig på noen. Jeg tok et par bilder og kjørte videre, forteller Geir.

Har Panamera selv

Han var overhodet ikke i tvil da han fikk øye på den kamuflerte bilen:

– Nei, jeg har Panamera selv og har tidligere sett tilsvarende bilder med like kamuflerte detaljer på nettet, fra Nurburgring, forteller Geir.

At bilen nå er i Norge og på norske prøveskilter, betyr at den er veldig nært produksjonsklar. Selve kamufleringen er også ganske forsiktig, her er det bare enkelte detaljer som er dekket over.

SNART NY;: Premieren er ikke langt unna, dette eksemplaret står som du kan se på norske prøveskilter. Foto: Privat.

Var skeptisk

Første Panamera kom på markedet i 2009 og fulgte da i hjulsporene til SUV-en Cayenne som umiddelbart ble en stor suksess.

De to modellene breddet virkelig modellutvalget til Porsche. Og selv om mange Porsche-entusiaster var skeptiske og mente dette var å vanne ut merkevaren altfor mye, har nok Porsche i sum kommet veldig bra fra overgangen: Fra rendyrket sportsbilmerke til å ha modeller i mange segmenter og klasser.

I Norge tok Panamera-salget for alvor av da Porsche lanserte stasjonsvognutgaven, Sport Turismo. Som ladbar hybrid ble den også relativt prisgunstig her hjemme.

Høyere skjermfaktor

Designmessig ser det ut som Porsche er ganske forsiktige med den nye modellen. Det er blant annet snakk om nye lykter foran og bak, i tillegg til flere detaljer. Den adaptive spoileren blir med videre. Den kommer opp i høye hastigheter og sørger for bedret stabilitet.

Innvendig er det snakk om langt høyere skjermfaktor enn på dagens Panamera. Her får vi sannsynligvis en 12,3-tommers skjerm i midtkonsollen, pluss et 12,6-tommers display foran rattet. Passasjeren foran kan også få sin egen skjerm, slik som på Cayenne.

SKJERMER: Slik ser det ut i nye Cayenne, sannsynligvis får vi mye av det samme i Panamera.

Debuterer i november

Ladbar hybrid har stått for en betydelig del av salget for dagens Panamera. Nå kommer Porsche med en kraftig oppgradert drivlinje. Det er snakk om en batteripakke på hele 25,9 kWt, det er ventet at den gir rekkevidde på rundt 100 kilometer på strøm.

Etter det Broom erfarer, skal nye Panamera ha premiere på Icons of Porsche Festival i Dubai. Og det er ikke langt unna. 24. november skal være premieredatoen.

