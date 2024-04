– Om få år blir vanlige bruksbiler entusiastbiler

Rundt 200.000 av bilene som er registrert i Norge, er såkalte entusiastbiler. Det anslår Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Eierne av slike biler har gjerne et spesielt hjerte for bilen, og bruker gjerne mye tid og penger på å holde den så strøken som mulig.

Det kan være nyere biler, eller det kan være gamle biler – ofte biler som er satt i stand av eieren. Veteranbiler, altså biler som er mer enn 30 år gamle, utgjør majoriteten, med rundt 113.000 eksemplarer. Entusiastbiler som er yngre enn 20 år, regnes som «nyere» entusiastbiler, og teller 76.000 til sammen.

Bilene har imidlertid én ting felles: De går på bensin eller diesel. De siste årene har salget av slike biler stupt, samtidig som det er dyrere enn noensinne å importere dem fra utlandet.

Dermed er tilførselen av nye biler som en gang i fremtiden blir entusiastbiler, langt mindre enn for bare få år siden.

NY TJENESTE: Få nyhetsbrev fra Broom rett i innboksen



Bruksbiler kan bli entusiastbiler

Bare i løpet av de siste åtte årene har det forsvunnet 650.000 bensin- og dieselbiler fra norske veier, enten fordi de har blitt vraket og erstattet av elbil, eller solgt til utlandet. Inntil nylig kunne det nemlig være svært lønnsomt å selge brukte bensin- og dieselbiler ut av landet, takket være gunstige avgiftsløsninger og lav kroneverdi.

SPESIELL UTVIKLING: Redusert tilgang på biler med forbrenningsmotor kan føre til at vanlige bruksbiler blir entusiastbiler, tror Rikard Gaarder Knutsen og OFV. Foto: OFV

Og denne reduksjonen i antall biler med forbrenningsmotor kan føre til at biler som vi i dag ser på som helt vanlige bruksbiler, på sikt kommer til å bli entusiastbiler, tror OFV. Da kan det i antall likevel være snakk om svært mange biler.

– Det er dessuten interessant å stille spørsmålet: Når vil alle bensin- og dieselbiler være entusiastbiler, i og med at «alle» nå velger elbiler i dag? Det skjer neppe, men sannsynligvis vil mange tusen av dem bli det, sier fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i OFV.



I år ligger det an til at det blir registrert bare rundt 4.000 nye biler med ren bensin- eller dieselmotor.

– Det tallet vil bli lavere for hvert år, og trolig vil det bare bli registrert ca. 1.400 nye bensin- og dieselbiler i 2030, sier Gaarder Knutsen.



Har hatt én eier siden 1967

TYPISK ENTUSIASTBIL: Første generasjon VW Golf fra 1976 er et yndet entusiast-objekt. I fremtiden kan det bli langt mindre eksotiske biler som blir entusiastbiler.

Økende andel entusiastbiler

OFV anslår at det vil være rundt tre millioner registrerte personbiler i Norge på det tidspunktet, og rundt halvparten av bilene vil være elektriske.

Av den andre halvdelen vil en langt større andel være såkalte entusiastibiler enn i dag, tror OFV.

– Våre tall tyder på at vi i 2030 vil ha omkring 195.000 entusiastbiler, altså 16 prosent av bestanden mot 11 prosent i dag, sier Gaarder Knutsen, før han legger til:



– Noen vil også spørre seg om hva som blir den første elektriske entusiastbilen, og når det skjer. Det gjenstår å se, avslutter han.

Sto urørt i 25 år – så bestemte Hanne seg for å selge



Få også med deg denne: