Nybilsalget i Norge er nede i en bølgedal. Etter noen år med knallsalg, begynte det å butte imot i fjor. I år har fortsatt ytterligere nedover.

Registreringstallene for mars er akkurat klare. De viser en nedgang på 22 prosent i første kvartal i år, sammenlignet med fjoråret.

Det er særlig salget av dyrere biler som har bremset opp. Men noen unntak finnes: Som hos Lexus, der pilene bare peker oppover.

Lexus har økt salget sitt hele 40,8 prosent så langt i år. Til sammenligning har premiummerkene samlet gått tilbake 35,3 prosent.

Sterke garantier

Det skjer samtidig med at Lexus fra nyttår faset ut alt annet enn elektriske biler. Nå selger de bare to bilmodeller på det norske markedet: Elbilene UX og RZ.

STERK MERKEVARE: Jan Christian Holm er sjef for Lexus i Norge.

Jan Christian Holm er sjef for Lexus i Norge. Han forklarer suksessen slik:

– Etter overgangen til 100 prosent elektrisk, har vi nå to gode bilmodeller som vi fokuserer på, og kjennskapen til Lexus i Norge er økende. Dette i kombinasjon med at vi har vunnet AutoIndex 12 år på rad, gjør at stadig flere vil bli kjent med oss. Det setter vi naturligvis stor pris på. Vår unike batterigaranti på ti år eller én million kilometer er også en trygghet for mange ved valg av ny elbil, mener Holm.

PREMIERE: UX var først ut av elbilene fra Lexus, den holder også salget høyt oppe.

Bestiller på ny

UX var første elbil ut fra Lexus. Det er over tre år siden den kom til Norge. I mellomtiden har det kommet en rekke nye konkurrenter ut på markedet. Likevel øker UX salget i år, godt hjulpet av at bilen fikk en større oppgradering i fjor, med blant annet lengre rekkevidde.

– Det ruller allerede mer enn 1.600 UX på norske veier, mange av disse er privatleide. Etter endt avtaleperiode ser vi at veldig mange av kundene bestiller den nye og oppgraderte varianten. Lengre rekkevidde gjør også at bilen treffer et bredere publikum enn tidligere, sier Holm.

NY: UX har kommet i oppgradert utgave, der særlig større batteripakke og lengre rekkevidde er viktig.

Tredje mest solgt

Da UX ble lansert, var den ikke noen vinner på hverken rekkevidde eller ladehastighet. 315 kilometer var det Lexus leverte her. Nå har dette økt til 441 kilometer.

Men ladehastigheten er fortsatt på 50 kW og Lexus viderefører Chademo som ladegrensesnitt på UX. Det føles litt gammeldags i 2024.

139 UX-eksemplarer har rullet ut fra norske Lexus-forhandlere så langt i år. Storebror og nykommer RZ kan på sin side notere seg for 187 biler. Med det er den faktisk tredje mest solgte elbil i det såkalte D-SUV Premium-segmentet, bare slått av Tesla Model Y og Audi Q4 e-tron.

Kommer med rimeligere utgave

Konkurrenter som Mercedes EQE SUV (100 biler) og BMW iX3 (52) må se seg grundig slått.

Så langt har vi kun fått én RZ-utgave: Nemlig 450e som har 4x4, rekkevidde på opptil 440 kilometer og startpris på 610.800 kroner.

Til sommeren er det imidlertid klart for en ny og rimeligere utgave. RZ 300e heter den og har drift på forhjulene og en betydelig økning av rekkevidden: Opp til 480 kilometer. Den elektriske drivlinjen forblir den samme, bortsett fra bakakselen og omformeren som brukes på AWD-versjonene.

TREDJEPLASS: Elektriske RZ er tredje mest solgte bil i sitt segment så langt i år.

Hva mener kundene?

Så langt går ikke den norske importøren ut med prislappen, de nøyer seg med å si at bilen skal selges til «lavere pris». Men hvis vi skal gjette, er startpris et sted mellom 500.000 og 550.000 kroner sannsynligvis realistisk. De første kundene skal etter planen få bilene sine i juni.

Lexus er altså nå et helelektrisk merke i Norge.

– Hvordan har de eksisterende kundene deres reagert på det?

– Godt spørsmål, og dette var vi litt spente på. De aller fleste forstår beslutningen veldig godt, at vi må tilpasse oss markedet. Men, det vil alltid være noen som ennå ikke er klare for overgangen til 100 prosent elektrisk, og for dem vil det fortsatt finnes et godt utvalg av nyere bruktbiler fra Lexus, avslutter Jan Christian Holm.

