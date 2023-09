Og vips – så forsvant et ankepunkt mot bilnyheten

Hyundai Kona har vært en skikkelig salgssuksess i Norge. Mer enn 20.000 eksemplarer av elbilen ruller rundt på norske veier, og snart kan det bli langt flere.

Modellen har nemlig fått en kraftig oppgradering. Den har blant annet blitt mye større framstår på mange måter som en ny bil.

Men én detalj har Hyundai ikke gjort noe med, ifølge spesifikasjonene som ble formidlet fra bilprodusenten: Ladehastigheten. Maksimal ladeeffekt var fortsatt 80 kW, som er godt bak de aller fleste konkurrentene.

Nå har imidlertid Hyundai sendt ut en rettelse på ladehastigheten til norsk bilpresse.

Fra 80 til 115

– Vi har vært edruelige og sagt at maks ladeeffekt var 80 kW som på forrige Kona. Den korrekte, teoretiske makseffekten skal være 115 kW, sier PR- og kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Motor Norway.



RETTER: Hyundai og Øyvind Lillestrøm Knudsen korrigerer maks ladeeffekt på nye Hyundai Kona.

Ifølge Knudsen har de allerede gjort flere ladetester i Norge.

– Vi har selv tetet og oppnådd 100 kW uten problem. Og ettersom bilen har forvarming, bør hastigheter på dette nivået være oppnåelig gjennom året, sier han.

Det er fortsatt noe bak konkurrenter som for eksempel nye VW ID.3 (135 kW), MG4 (135 kW), uten at det nødvendigvis betyr så mye i praksis.

Ingen elbiler lader nemlig med makseffekt gjennom hele ladesyklusen. Erfaringsmessig er effekten høyest i starten, når det er lite strøm på batteriet. Deretter synker den gradvis. Fra 80 til 100 prosent kapasitet er effekten ofte temmelig lav, for å unngå skader på battericellene. Dette gjelder i praksis alle biler med lithium-ion-batterier.

Komplett familiebil

Nye Kona er som sagt blitt større og er egentlig en helt ny bil. Den har fått et nytt og oppdatert design både på utsiden og innsiden, og framstår nå som en temmelig komplett familiebil. Nytt er også at bilen kan oppdateres trådløst via nettet.

Lengden har faktisk økt med hele 17,5 centimeter, og bagasjerommet har vokst med hele 134 liter, til 466 liter. Det er for eksempel mer enn både Volvo XC40 og Ford Mustang Mach-E. Nytt er også en frunk under panseret på 27 liter, til ladekabler og diverse.

Bilen kan også dra henger på inntil 750 kilo, der forgjengeren kun klarte 350 kilo.

En spennende ny funksjon er såkalt V2L-støtte (Vehicle to Load). Det innebærer at bilen har strømuttak som kan benyttes til alt fra kaffetrakter til panelovner og belysning på hytta. Du finner en stikkontakt bakerst på midtkonsollen, og via et adapter som kobles på ladeporten i fronten.

CROSSOVER: Nye Kona har blitt mye mer familievennlig enn forrige generasjon.

– Vår nye bestselger

Bilen kommer i flere utstyrsversjoner, og særlig én er svært interessant – hvis du er opptatt av mest mulig rekkevidde for pengene.

Hyundai Kona Long Range Advanced har nemlig en oppgitt rekkevidde på 514 kilometer, til den nette sum av 387.900 kroner.

Etter hva Broom erfarer, er dette eneste elbilen i markedet til under 400.000 kroner, som har en oppgitt rekkevidde på over 50 mil.

– Nye Kona blir vår nye bestselger, sier Hyundais produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen.

De første eksemplarene har allerede kommet til landet, og Broom var blant de første som fikk teste bilen i Tsjekkia tidligere i høst. Det kan du lese mer om her:

