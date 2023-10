Og der var Sverige forbi Norge

Til tross for en befolkning på bare 5,5 millioner mennesker, har Norge i mange år vært et av verdens aller viktigste elbil-land.

Fortsatt har ingen land i nærheten like stor elbil-andel av nybilsalget. Det siste året har den stort sett ligget godt over 80 prosent, måned for måned.

Men nå er resten av Europa virkelig i ferd med å våkne, ikke minst vårt broderfolk i øst. I september ble det faktisk registrert langt flere elbiler i Sverige enn i Norge. Og flere av bilene på topplista ble registrert i mange flere eksemplarer i Sverige enn i Norge.

Kraftig vekst

Markedsandelen for elbilene lå på 42,7 prosent hos svenskene i september. Til sammenligning var den 33,5 prosent samme måned i fjor.

Kun én måned tidligere har elbil-andelen vært større, og det var i desember 2022. Da var den 49,6 prosent, ifølge nettavisen Allt om elbil.

Det er altså fortsatt langt igjen til de er på nivå med Norge her, men i antall registrerte biler er situasjonen en annen. Sverige har en nesten dobbelt så stor befolkning, og det registreres langt flere biler der enn i Norge. Det gjenspeiles i elbil-tallene.

FEM GANGER FLERE: September var en svak måned for Volkswagen ID.4 i Norge. I Sverige ble det registrert mer enn fem ganger flere enn i Norge.

Over 34 prosent flere elbiler

For mens det ble registrert 9.709 elbiler i Norge i september (ifølge elbilstatistikk.no), ble det registrert 12.994 nye elbiler i Sverige – altså nesten 34 prosent flere biler.

Hvis vi ser nærmere på topplista hos svenskene, ble Tesla Model Y mest registrerte modell, med 3.056 eksemplarer. Til sammenligning ble det registrert 2.505 eksemplarer av samme modell i Norge, i det som må betegnes som en relativt bra Tesla-måned.

Videre ser vi at Volkswagen ID.4 havnet på andreplass hos svenskene, med 1.229 eksemplarer. I Norge ble den registrert i beskjedne 219 eksemplarer av denne modellen i september. Det er en av de svakeste månedene for modellen siden den kom til landet i 2021.

Mye kinesisk i Sverige

Under ser du topplistene i henholdsvis Sverige og Norge. Volvo XC40 og Skoda Enyaq ligger høyt på listene i begge land i september, for øvrig er det temmelig store forskjeller.

Særlig ser vi dette på antallet kinesiske biler på topp ti-listen. I Sverige var fire kinesiske (BYD Atto 3, MG 4, MG Marvel R og Polestar 2), i Norge var det kun én kinesisk (Polestar 2).

Sverige Bilmodell Antall Norge Bilmodell Antall 1 Tesla Model Y 3.056 1 Tesla Model Y 2.505 2 Volkswagen ID.4 1.229 2 Skoda Enyaq 686 3 Volvo XC40 898 3 Ford Mustang Mach-E 470 4 Skoda Enyaq 708 4 Toyota bZ4X 465 5 BYD Atto 3 599 5 Volvo XC40 320 6 MG 4 451 6 Hyndai Kona 287 7 Audi Q4 e-tron 340 7 Nissan Ariya 259 8 Kia Niro EV 331 8 Polestar 2 240 9 MG Marvel R 313 9 Volkswagen ID.4 219 10 Polestar 2 304 10 Nissan Leaf 199

Tallene for Sverige er hentet fra Transportstyrelsen. Tallene for Norge er hentet fra Elbilstatistikk.no, siden OFV-tallene ikke er klare i skrivende stund. Her kan det være mindre avvik. Offisielle tall fra OFV er ventet senere i dag, 1. oktober.

