Endelig er den avduket – en splitter ny superbil fra italienske Alfa Romeo.

33 Stradale er navnet på den brennhete nyheten.

Drar du kjensel på navnet er det ikke tilfeldig. Dette er nøyaktig samme modellnavn som Alfa sin sportsbil fra 60-tallet.

Og det er ikke bare navnet de to bilene deler. Det er åpenbart at nykommeren også har hentet flere designtrekk og inspirasjon fra originalen.

Bensin eller elektrisk

Nye 33 Stradale leveres enten med bensinmotor eller med en helelektrisk drivlinje. Helgardering fra Italia, der altså.

INGEN TVIL: Dette interiøret oser racing og sportslige vibber.

For å begynne med bensin-varianten: Her har Alfa Romeo plassert en 3-liters V6-motor som byr på hele 620 hestekrefter under panseret. Dette er en videreutviklet versjon av 2,9-literen som sitter i Giulia Quadrifoglio.

0-100 km/t gjøres unna på 2,9 sekunder. Toppfarten er voldsomme 333 km/t.

Velger du elektrisk får du 750 hestekrefter, en rekkevidde på rundt 450 kilometer. 0-100 km/t loves på 2,9 sekunder og toppfarten er 310 km/t.

LINJELEKKER: Designerne har brukt god tid i utviklingen. Her er lite overlatt til tilfeldighetene.

Den dårlige nyheten

Alfas nye lekkerbisk skal kun produseres i 33 eksemplarer. Den dårlige nyheten er at alle er solgt.

Prisen på superbilen er ikke kjent.

Om bilen skulle dukke opp i Norge etter hvert får tiden vise. I så fall, skal vi i Broom være kjapt ute med kameraet!

Se flere bilder av 33 Stradale – og originalen fra 60-tallet:

