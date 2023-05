Offisiell: Nå blir en legendarisk bil elektrisk

Den debuterte i 1972 og har siden blitt solgt i mer enn ti millioner eksemplarer. BMW 5-serie er en kjempesuksess og gjennom sju generasjoner også en bil mange konkurrenter har brukt som målestokk.

Derfor er det ingen liten begivenhet når 5-serie for første gang blir elektrisk. Det skjer når BMW nå lanserer helt ny generasjon av bilen.

Lanseringen av sedanutgaven starter i oktober. De elektriske BMW i5-modellene vil tilbys globalt, mens enkelte markeder også vil tilby et utvalg av ladbare hybrider og bensin- og dieselvarianter. Stasjonsvogn kommer på markedet neste år.

Har blitt større

I åttende generasjon 5-serie lover BMW generøs plass, moderne funksjonalitet, materialer av høy kvalitet og avanserte digitale tjenester.

Sammenlignet med forrige generasjon, har den nye vokst 9,7 centimeter i lengden, til 5.06 meter. Akselavstanden har samtidig blitt 2 centimeter lengre og måler 2.99 meter. Bagasjerommet har en kapasitet på 490 liter.

Fronten preges av en moderne tolkning av de doble frontlyktene, med nesten vertikalt plasserte LED-elementer som fungerer som blinklys og kjørelys på dagtid. Nyregrillen rager langt frem, har en bred ramme og kan leveres med BMW Iconic Glow konturbelysning.

FØRST UT: BMW starter tradisjonen tro med sedan, så kommer stasjonsvognutgaven av nye 5-serie til neste år.

0-100 km/t på 3,8 sekunder

i5 lanseres først i to varianter, eDrive40 og M60. Sistnevnte blir toppmodellen og byr på ytelser tilsvarende dagens BMW M550i xDrive med V8-bensinmotor.

– Det ligger i DNA-et til 5-serie å by på sportslige ytelser i et dynamisk oppsett. For den nye generasjonen, er det i5 M60 som tar denne posisjonen fra start. Slagordet ren kjøreglede forplikter nemlig vel så mye for vår elektriske modellportefølje, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, i en pressemelding.

Motorene på for- og bakakselen på M60 yter henholdsvis 261 og 340 hk, med en samlet effekt på 517 hk og 795 Nm dreiemoment, under normal kjøring. Velger man sport-kjøremoduset, eller benytter M Sport Boost eller M Launch Control-funksjonene, øker ytelsene til 601 hk med 820 Nm dreiemoment. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres da unna på 3,8 sekunder, mens toppfarten nås ved 230 km/t (elektronisk begrenset). Tillatt tilhengervekt er 2.000 kilo.

HEKKEN: Ingen store overraskelser i hekken, det er i fronten av bilene sine BMW har dratt på mest i det siste.

Rekkevidde opptil 582 kilometer

Det kombinerte WLTP-strømforbruket til i5 M60 oppgis til 18,2-20,6 kWt pr 100 kilometer, avhengig av bilens konfigurasjon og utstyr. Det gir en rekkevidde opptil 516 kilometer (WLTP, blandet kjøring: 455-516 km).

eDrive40 har bakhjulsdrift. Den elektriske motoren på bakakselen yter 340 hk når Sport Boost eller Launch Control-funksjonen aktiveres. Akselerasjonen fra 0-100 km/t gjøres da unna på 6,0 sekunder, mens toppfarten nås ved 193 km/t. Tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

Strømforbruket for i5 eDrive40 er 15,9 – 19,5 kWh, avhengig av konfigurasjon og utstyr. Det gir en rekkevidde på opptil 582 kilometer.

I 2024 lanseres for øvrig ytterligere en modell med elektrisk xDrive firehjulsdrift.

SKJERM: BMW går ikke like amok på skjermfronten som enkelte av konkurrentene gjør. Her er det også stramme linjer som gjelder.

Funksjon for økt rekkevidde

Felles for eDrive40 og M60 er den nye MAX RANGE-funksjonen, hvor rekkevidden ved behov kan økes med opptil 25 prosent ved å begrense kraft og hastighet og deaktivere utvalgte komfortfunksjoner. Det skybaserte navigasjonssystemet og dets rutekalkulering vil også være et effektivt verktøy for optimal utnyttelse av den potensielle rekkevidden.

Begge variantene er utstyrt med et høyspentbatteri med 81,2 kWt netto kapasitet. På hurtiglading strekker effekten seg til opp til 205 kW. Det betyr at man under ideelle forhold vil kunne lade batteriet fra 10 til 80 prosent på rundt 30 minutter.

To nye innovasjoner er en optimalisert ladekurve med jevnere fall når batterinivået øker og bruk av overskuddsvarme fra de elektriske motorene til å kontrollere temperaturen i høyspentbatteriet. Sistnevnte reduserer energibehovet for å temperere (forvarme) batteriet før hurtiglading.

STØRRE: 5-serien har vokst nesten 10 centimeter i lengderetningen og blir dermed en av de største bilene i klassen.

i5 er første med Plug&Charge

Hvis ruteveiledningen i bilens navigasjonssystem har planlagt et stopp ved en hurtiglader, vil batteriet automatisk tempereres når bilen nærmer seg for å sikre at ladeøkten blir så effektiv som mulig. En slik temperering av batteriet kan også startes manuelt når ruteveiledningen ikke er aktivert.

i5 er dessuten BMWs første elektriske modellserie som kan ta i bruk Plug&Charge-teknologi.

Dashbordet har et betydelig redusert antall knapper og kontroller sammenlignet med sine forgjengere. BMW Curved Display og det nye infotainmentsystemet, BMW Operating System 8,5, byr på en rekke digitale funksjoner i en ny menystruktur.

Fra førersetet vil man også se at rattet har blitt redesignet med en flat nedre del. Haptiske tilbakemeldinger på kontrollpanelene og den valgfrie BMW Interaction Bar er andre elementer.

SALGSSTART: Offisiell lansering er i oktober, men norske forhandlere åpner salget av i5 allerede i dag.

Standardutstyr

Nydesignede sportsseter er standardutstyr. Komfortsetene tilbyr et bredt utvalg av elektrisk betjente justeringsmuligheter. 5-serie sedan er dessuten merkets første modell som har et helt vegansk interiør som standard. Dette inkluderer overflatene på setene, dashbordet og dørpanelene, samt rattet.

Standardutstyret inkluderer også optimert smarttelefonintegrasjon via Apple CarPlay og Android Auto. Med funksjonen Remote Software Upgrades holder kjøretøyet seg alltid oppdatert med den nyeste programvaren gjennom trådløs nedlastning. Med BMW Connected Drive Upgrades kan kundene også teste utvalgte funksjoner gratis i en periode og deretter bestille dem for en bestemt periode om ønskelig.

Andre digitale nyheter er videostreaming på kontrollskjermen og «In-car gaming» med AirConsole app.

Startpris BMW i5: 685.900 kroner

i5 lanseres altså i oktober, men norske forhandlere åpner bestillingen av de to første modellene allerede i dag. eDrive40 har en startpris på kr. 685.900, mens toppmodellen M60 koster fra 1.080.000 kroner. Begge modellene tilbys med et utvalg utstyrspakker.

For kunder som ikke ønsker helelektrisk drivlinje, vil de ladbare hybridene 530e, 530e xDrive og 550e xDrive lanseres våren 2024. 530e vil eksempelvis få en elektrisk rekkevidde på over 100 kilometer. Om drøyt et år ruller også de første elektriske stasjonsvognene inn i landet, da lanseres nemlig i5 Touring.

– Allerede i andre halvdel av juni vil det bli mulig å ta en nærmere kikk på helt nye i5 i fem utvalgte norske byer. Dessuten: Senere i år trekker vi nok en elektrisk kanin opp av hatten, avslutter Tegneby.

