Offisiell: Her er BMWs nye elbil

BMW har nettopp vist sitt siste elbil-tilskudd, og denne gangen dreier det seg om en kompakt crossover med ny og spenstig design, inspirert av SUV-en X6 som ble lansert i 2008.

Modellen har fått navnet iX2, og er lavere og har en mer aerodynamisk fasong enn SUV-en iX1 som kom på markedet i fjor.

Bilen er samtidig fem centimeter lengre enn iX1, og er vesentlig større enn tidligere modeller i X2-serien. Lengden er strukket med nesten 20 centimeter, til 455 centimeter.

I dette størrelsessegmentet finner du mange av de mest populære familiebilene. BMW iX2 er for eksempel kun tre centimeter kortere enn Norges nest mest registrerte elbil dette året, Volkswagen ID.4.

Familievennlig størrelse

Bagasjerommet er også romslig og sammenlignbart mot ID.4, det er på 525 liter (mot ID.4 sine 543 liter), eller 1.400 liter dersom bakseteryggene legges ned. Bilen kan også dra henger på inntil 1.200 kilo, samme grense som på ID.4 med drift på fire hjul.

De første utgavene av iX2 får også 4x4, og det fulle navnet blir iX2 xDrive30. Samlet effekt fra de to elmotorene er på 313 hestekrefter, med dreiemoment på 494 Nm.

Akselerasjon fra 0-100 km/t gjøres unna på 5,6 sekunder, og toppfarten er 180 kilometer i timen.

Rekkevidde og lading

Batterikapasiteten er på 64,7 kWh netto. Rekkevidden er på inntil 449 kilometer, men kan variere noe med utstyrsnivået. En egen strømsparemodus skal kunne strekke rekkevidden med inntil 25 prosent dersom man får behov for det.

Bilen kan deretter hurtiglades med effekt på inntil 130 kW, og under optimale forhold skal man kunne lade fra 10-80 prosent på 29 minutter.

IX2 støtter forøvrig såkalt Autocharge eller Plug&Charge, som gjør det mulig å koble den til hurtiglader og lade, uten bruk av kort eller app.

Foreløpig er det kun Mer som tilbyr dette på enkelte stasjoner i Norge. Tesla-ladere har også dette systemet, men kun for sine egne biler. Det er imidlertid ventet at flere ladeselskaper vil tilby dette etter hvert. Bilen får også mulighet for å forvarme batteriet før hurtiglading, for å sikre rask lading også når det er kaldt.

Forøvrig leveres iX2 med et helt nytt infotainmentsystem, som blant annet skal gjøre det mulig med mer digitalt innhold, flere nettjenester, inkludert spill. BMW lover også mer sømløs og raskere oppdatering «over the air».

Snart salgsstart

BMW iX2 har verdenspremiere under Japan Mobility Show nå i oktober, og lanseres i mars 2024. Norske forhandlere vil åpne for bestilling om kort tid, og bilen kommer i tre utstyrsversjoner. Prisene blir som følger:

BMW iX2 xDrive30 «Charged», fra kr. 544.900 inkl. levering

BMW iX2 xDrive30 «Charged Plus», fra kr. 579.900 inkl. levering

BMW iX2 xDrive30 «Fully Charged», fra kr. 619.900 inkl. levering

Broom kommer naturligvis tilbake med flere detaljer så snart vi vet mer.

