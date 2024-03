Siden lanseringen i 2022 har Volkswagen ID. Buzz fått en god mottagelse i Norge. Det ruller flere tusen eksemplarer på norske veier, av både personbil- og varebilutgaven.

Nå er det klart for en helt ny versjon mange nordmenn har ventet på. ID. Buzz GTX er i dag offisiell. Dermed er bilen tilgjengelig med firehjulsdrift for første gang.

– Vi har sett god interesse for ID. Buzz Pro, hvor det er registrert nærmere 2.000 biler siden verdenspremieren. Nå utvider vi ID. Buzz-familien med ID. Buzz GTX, og den perfekte familiebilen blir nå enda bedre, sier Fredrik Matheson, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy hos importøren Harald A. Møller AS.

SUKSESS: ID.Buzz har vært på det norske markedet i halvannet år. Volkswagen har drøyt det lenge med å introudere en variant med 4x4.

To varianter

Volkswagen ID. Buzz GTX kommer i to utgaver – med standard og lang akselavstand. Begge kommer med 340 hestekrefter og 4MOTION firehjulsdrift. Bilen er antatt å gjøre unna 0-100 kilometer i timen på 6,5 sekunder. ID. Buzz GTX er også utstyrt med forvarming av høyvoltsbatteriet, og begge varianter har ladetid fra 10-80 % på under rundt 26 minutter under optimale forhold.

Utgaven med standard akselavstand har 79 kWt batteri (84 kWt brutto), hurtiglading på inntil 185 kW under optimale forhold, mulighet for 5 eller 6 seter og bagasjevolum på inntil 1.121 liter, eller inntil 2.123 liter med setene nedslått.

Utgaven med lang akselavstand (25 centimeter lenger enn standard versjon) kommer med 86 kWt-batteri (91 kWt brutto) som gir hurtiglading på inntil 200 kW under optimale forhold. Det er mulighet for 5, 6 eller 7 seter, og bagasjevolum på inntil 1.340 liter eller inntil 2.469 liter med setene nedslått.

Begge utgavene har andleding for å justere setene på andre seterad i lengderetning, og får økt hengervekt sammenlignet med Pro-utgaven.

UTSTYR: GTX-utgaven av ID.Buzz får mulighet for head up display, samtidig har infotainmentskjermen blitt større.

Godt utstyrt

GTX er benevnelsen for toppmodellene i Volkswagens ID.-familie, og er uansett modell godt utstyrt i standardutgave. ID. Buzz GTX er første ID. Buzz-modell hvor Head up-display er tilgjengelig. Stemmestyrings-assistenten IDA er også på plass og kraftig forbedret, hvor ChatGPT er integrert.

Bilen kommer med ID. Software 5.2 og nfotainment-skjermen er økt til 12,9 tommer. Dette sørger for en mer intuitiv, enklere og bedre brukeropplevelse. IQ.LIGHT Led Matrix hovedlykter er også standardutstyr.

SOLGT BRA: Retrofaktoren er høy og ID.Buzz har så langt vært en solid suksess for Volkswagen.

GTX-kjennetegn

ID. Buzz GTX har flere kjennetegn som går igjen hos sine GTX-søsken i ID.-familien. Den særegne støtfangeren foran med de gjenkjennbare kjørelysene, flere paneler i sort høyglans og sorte GTX-emblemer går igjen på tvers av modeller. ID. Buzz GTX kommer som standard i fargen «Cherry red», som er eksklusiv for denne utgaven. Bilen har også 20-tommers «Solna»-felger som standard.

Innvendig underbygger mørke toner det sportslige preget, og ID. Buzz GTX kommer eksklusivt med sort taktrekk. GTX-logo i setene, røde kontrastsømmer og GTX-logo på rattet er også på plass.

– Salget av bilen starter i løpet av sommeren, og de første bilene vil ankomme andre halvår. Vi gleder oss til et nytt ID. Buzz-tilskudd, sier Matheson, i en pressemelding.

SER RØDT: ID. Buzz GTX kommer som standard i fargen «Cherry red», som er eksklusiv for denne utgaven.

Firehjulsdrift også for ID. Buzz Cargo

Volkswagen ID. Buzz Cargo er svært populær, og har etablert seg som Norges mest solgte varebil. I løpet av året vil også denne komme med 4MOTION firehjulsdrift, og salget av denne starter samtidig som ID. Buzz GTX.

– Vi har levert ut over 4.500 ID. Buzz Cargo til norske kunder, og vi ser frem til å kunne tilby også denne med 4MOTION. Bilen vil også få forvarming av batteriet og økt ladehastighet, noe vi vet at norske kunder vil sette pris på, avslutter Matheson.

