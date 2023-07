Én av få fossilbiler som fremdeles selges ny hos Mercedes i Norge er den mellomstore SUV-en GLC.

Det var lenge en populær familiebil i Norge, spesielt som ladbar hybrid.

I fjor dukket den opp i en helt ny generasjon. Og i kjent stil er det de «jordnære» og normale versjonene som presenteres først.

Så kommer AMG på banen med sine bajas-utgaver. Nå er endelig nye AMG GLC 63 S E Performance offisiell – med rekord i antall hestekrefter.

NY: Det er mange designendringer på GLC i AMG-versjon. Blant annet felger, større hjulbuer, diffusor, eksospotter og en ny takspoiler.

Farvel til V8

Forrige generasjon GLC 63 S var godt likt hos mange, mye på grunn av den håndbygde V8-motoren på fire liter.

Nå er den borte og erstattet med en hybrid drivlinje – med en firesylindret 2-liters turbomotor i bunn. Akkurat som nye C 63 S E Performance.

Bensinmotoren yter 421 hestekrefter alene. Denne får drahjelp av en kraftig elmotor. Samlet effekt er hele 680 hestekrefter og 1.020 Nm.

Til sammenligning hadde gamle GLC 63 S 510 hestekrefter og 700 Nm.

Nye GLC: Prisen er klar – og den vil nok overraske mange

ADAPTIV: Bilen har adaptiv fjæring og du kan velge mellom tre ulike demperoppsett: Comfort, Sport og Sport+.

Ladbar hybrid

GLC har aldri vært raskere enn nå. 0-100 km/t er i mål på respektable 3,5 sekunder og toppfarten er begrenset til 275 km/t.

Selv om nykommeren er en ladbar hybrid, må du ikke forvente en imponerende elektrisk rekkevidde. Her understreker AMG at den hybride drivlinjen utelukkende er for å levere best mulig ytelser.

Den lille batteripakken på 6,1 kWt gir en elektrisk rekkevidde på inntil 12 kilometer.

Les testen av forrige GLC 63: Denne bilen tar deg med storm!

DRIFT MODE: 4Matic + betyr fullt variabelt firehjulsdrift-system, inkludert «drift mode».

Lillebror

Dersom nærmere 700 hestekrefter skulle bli for voldsomt, finnes det en lillebror. Nemlig AMG GLC 43.

Den har ikke hybrid drivlinje, men samme 2-liters turbomotor. Dermed har du 421 hestekrefter og 500 Nm til rådighet.

Her øker 0-100-tiden fra 3,5 til 4,8 sekunder.

Priser er ikke klare riktig enda, men vi vet at innstegsmodellen med dieselmotor koster rundt millionen i Norge. Så billig moro blir det garantert ikke.

AGGRESSIV: Designet hinter om at dette ikke er innstegsmodellen i GLC-familien.

