Mercedes tilbyr allerede to svært luksuriøse, helelektriske modeller<. EQS og EQS SUV.

Nå møter begge disse sin overmann, når Mercedes-Maybach har avduket sin første helelektriske modell.

Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, er navnet. Bilen tar utgangspunkt i EQS SUV, men har fått flere oppgraderinger, både teknisk og visuelt.

– Mercedes-Maybach er synonymt med uovertruffen luksus, perfekt håndverk og eleganse. Med vår første helelektriske Maybach-modell, bringer vi nå denne arven inn i en ny æra. Ved å kombinere ambisjonen om «Lead in electric» med vår posisjonering mot det luksuriøse segmentet, har Mercedes-Benz skapt en bil som tilfredsstiller selv de mest kresne kundene, sier konserndirektør Thorbjørn Myrhaug i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen.

DIGER: Mercedes-Maybach EQS 680 SUV er stor. Bilen er over 5,1 meter lang og 2 meter bred.

Nye detaljer

I kjent Maybach-stil har nykommeren fått flere nye designelementer, som bekrefter at dette er den aller gjeveste luksusmodellen fra Mercedes.

Grillen er blant annet helt ny, med stående lameller. I tillegg tilbys bilen i to farger, med en såkalt «nålstripe» som er typisk for Maybach. Denne påføres for hånd i henhold til svært høye kvalitetskrav.

Sett fra siden synes de spesifikke detaljene som kromrammer rundt vinduene og krom på B-stolpen. Dessuten et Maybach-emblem på D-stolpen. Felgene skiller bilen også tydelig fra EQS SUV. Her kan du velge mellom 21 eller 22 tommer.

LUFT: AIRMATIC luftfjæring med den trinnløst justerbare dempingen ADS+ er standard. Ved behov for å øke bakkeklaringen kan bilen heves med opptil 35 millimeter.

First class

Det er på innsiden du virkelig kjenner at luksusfølelsen er på topp. Skyhøy opplevd kvalitet er stikkordet.

I likhet med forsetene, er Executive-setene bak utstyrt med ventilasjon, massasjefunksjon og nakke- og skuldervarme. I tillegg er det mulig å bestille med leggmassasje og sjåførpakke. Sistnevnte gir mulighet for passasjeren bak på høyre side å velge en liggende stilling.

Med utstyret First-Class Rear, fortsetter midtkonsollen som et flytende bånd helt til baksetene. Tilleggsutstyret inkluderer to termiske koppholdere og en hylle for MBUX rear tablet. Fire hurtigladede USB-C-porter og to HDMI-grensesnitt sørger for at reisende enkelt kan bruke sine egne digitale enheter.

På forespørsel kan midtkonsollen inkludere to sammenleggbare bord, et kjølerom og sølvbelagte champagneglass.

EKSTREM LYD: Lydanlegget fra Burmester inkluderer 15 høyttalere: To frontbasshøyttalere foran, en mellomtone og en diskanthøyttaler i hver dør, to 3D-høyttalere, to surroundhøyttalere og en senterhøyttaler i instrumentpanelet.

Raskere

Selv om det er luksusfølelsen som har høyeste prioritet, skal det heller ikke stå på ytelsene.

Bilen er utstyrt på to elektriske motorer på til sammen 658 hestekrefter og voldsomme 950 Nm.

0-100 km/t er i mål på 4,4 sekunder, mens toppfarten er oppgitt til 210 km/t.

Rekkevidden er opptil 600 kilometer og bilen kan hurtiglades på 200 kW.

Video: Her er luksusbilen akkurat avduket