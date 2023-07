Den har blitt snakket om lenge og nå er endelig ventetiden over.

Hyundai har akkurat avduket sitt splitter nye og ekstreme flaggskip, Ioniq 5 N.

Dette er merkets første elektriske N-modell og markerer starten på flere sportslige elbiler fremover.

– Ioniq 5 N er utviklet for å ta kjøreglede og moro til et nytt nivå Med Ioniq 5 N som utgangspunkt, vil N-merket levere kjøreglede med N-signatur uavhengig av om det er med bensin, strøm eller hydrogen, sier Till Wartenberg, som er leder for N og Motorsport hos Hyundai.

DRIFTMODE: Med «N Torque Distribution» aktivert, blir det fullstendig variabel momentfordeling mellom for- og bakakslingene. Det betyr at du fint kan legge opp en pen sladd...

650 hestekrefter

Nykommeren er basert på Ioniq 5, en bil som har solgt godt her hjemme. Men SUV-en er kraftig oppgardert – med både ny teknologi, annet understell, design og ikke minst ytelser.

Ingeniørene hos Hyundai har brukt lang tid i utviklingen. Her er det ikke bare økt effekt og litt større bremser.

Målet er også ganske hårete: Hyundai ønsker at el-SUVen skal oppleves like responsiv som deres egen rallybil i20 N WRC.

For å gå rett på et av høydepunktene: Bilen yter opptil 650 hestekrefter når man aktiverer «N Grin Boost».

Nykommeren blir med det den soleklart kraftigste gateregisterte Hyundai-modellen, noen gang.

Ioniq 5 N overgår også søstermodellen EV 6 GT fra Kia med god margin. Den yter til sammenligning 585 hestekrefter.

STRAM: Linjene er nokså krasse på denne N-versjonen. Bilen leveres med Pirelli P-Zero-dekk i dimensjonen 275/35R21.

Simulerer clutch fra en bensinbil

Ekstrem effekt er altså én ting, men Hyundai har gjort en rekke grep for at bilen skal ha kjøreegenskaper som står i stil.

Hele chassiset har blitt markant stivere med 42 ekstra sveisepunkter.

Motor- og batterimonteringen er forsterket, mens underrammen foran og bak er forbedret for sideveis stivhet. Rally-inspirerte integrerte drivaksler (IDA) er montert både foran og bak og forsterket for å tåle det kraftige momentet fra elmotorene.

For å forbedre styreresponsen og tilbakemeldingene fra veien, er Ioniq 5 Ns rattstamme forsterket for forbedret rigiditet. I tillegg har bilen et spesialinnstilt oppsett for servostyringen.

Med N Drift Optimizer hjelper bilen til med å opprettholde en optimal driftingvinkel, ved å balansere en rekke kjørekontroller. Dermed kan sjåføren blant annet simulere clutch-effekten fra en bakhjulsdrevet bensinbil under drifting.

KNEBESKYTTER: Midtkonsollen er optimalisert for banekjøring med knebeskyttere, leggstøtte samt skyvbart armlene.

Kraftig kjøling

N Torque Distribution gir fullstendig variabel momentfordeling mellom for- og bakakslingene. Dermed vil drifting være uproblematisk.

De elektriske motorene kan oppnå inntil 21.000 omdreininger og gir 650 hestekrefter med boost-funksjon aktivert.

Hyundai har også utviklet et nytt system for kjølig av batteripakken. Dermed skal bilen tåle hard belasting også over lenger tid.

TIDENES RASKESTE: Med launch control aktivert, sprinter bilen fra 0-100 k m/t på 3,4 sekunder. Dette er tidenes raskeste gateregistrerte Hyundai.

Lavere

Ioniq 5 N har naturligvis flere ny designelementer og en heftig hekkspoiler.

Sammenlignet med en standard Ioniq 5 er denne 20 mm lavere, 50 mm bredere i bunnen for å få plass til bredere dekk og 80 mm lengre på grunn av den mer fremtredende diffusoren.

Innvendig byr bilen på unike N-elementer, inkludert et eget sportsratt med N-logo, egne sportslige dørpaneler, metallpedaler og mye mer. Alt sammen optimalisert for banekjøring.

Som fullverdig sportsbil, har Ioniq 5 N nye bøtteseter, som både er lave og byr på god sidestøtte.

Når bilen kommer til Norge er ikke kjent riktig ennå.

REKKEVIDDE? Den er foreløpig ikke kjent. Det er heller ikke prisen på Hyundais nye råskinn.

