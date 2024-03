Denne bilen representerer BMWs framtid. Og ja, den er selvsagt elektrisk. Det er første modell ut i serien som BMW kaller Neue Klasse. De skal rett og slett starte et helt nytt kapittel i elbil-satsningen.

Forrige gang de gjorde en lignende storsatsning var på 60-tallet. Den gangen innebar Neue Klasse blant annet det som skulle bli 5-serie. En av de mest tradisjonsrike modellene i BMW-familien. Neue Klasse tok også med seg et par av de mest ikoniske designelementene merket er kjent for i dag: Nyrene i grillen og Hoffmeister-knekken i C-stolpen.

Slik skal BMW øke rekkevidden betydelig

Mye prestisje

Det sier litt om hvor mye de legger i denne satsningen. Neue Klasse forplikter.

Her skal elbilene opp på et nytt nivå – både på rekkevidde og hurtiglading, kjøreegenskaper og teknologi.

Vi dro til Portugal for å se mer av den mest prestisjetunge bilen BMW har avduket på flere år. Den skal faktisk i produksjon allerede neste år.

Ny regel kan ta livet av mange elbiler



AVDUKET: Slik ser fremtiden til BMW ut.

Design man kan like

Vi tok faktisk turen tilbake i starten av februar. Men det er først nå vi kan fortelle om det.

Designet er langt mindre kontroversielt enn mye av det vi har sett fra BMW de siste årene. Ta fronten, for eksempel. De digre grillene vi har sett på en rekke modeller er fjernet. Nå er det retro-look for alle pengene.

Dette minner om klassikerne fra 60-tallet: To stående nyrer. Belyste, må vite. For i 2025 er all krom byttet ut – gjerne med lys.

Lyssignaturen i hovedlyktene blir også ny. Nå er det to striper på hver side.

Linjene er klassisk SUV-inspirerte – men det er helt klart mer fokus på eleganse, enn offroad. Konseptbilen har heller ingen plastdekor rundt hjulbuene.

Så mye strøm bruker du for å fullade batteriet



NYTT: BMW gjør store endringer på innsiden. Dette gir en tydelig pekepinn på hva vi kan vente oss fremover.

– Mamma vil ikke se forskjell

Lurer du på om bilen som settes i produksjon vil ligne på denne? Svarte er utvetydig ja. Når jeg spør sjefen for BMWs designavdeling, Steven Worms, om akkurat det formulerer han seg nemlig slik:

– Min mor vil ikke se forskjell på denne og bilen som kommer ut på markedet. De blir veldig, veldig like.

Utvetydig, der altså.

Snart kan bilen ønske deg velkommen på denne måten

RASKERE: BMW sier at SUV-en skal kunne hurtiglades med minst 250 kW.

Rekkevidde

BMW forteller som forventet at de skal bli bedre både rekkevidde og hurtiglading. Du kan forvente omtrent 30 prosent bedring på begge deler. Det er mye.

SUV-en som blir første modell ut, vil kunne kjøre omtrent 600 kilometer på én lading. Hurtigladekapasiteten skal bli over 250 kW.

Det trengs, naturligvis. For nå er det mange som tilbyr seriøst raskt lading – med Lucid, Kia, Hyundai, Porsche, Xpeng og Tesla i førersetet.

Disse skjermene forstyrrer sjåføren mest



Aldri sett på maken

BMW har også laget et helt nytt interiør. Her er det en ny type setetrekk, som selvsagt handler om resirkulerte materialer. Men det er også nye skjermer, nytt ratt og en helt ny generasjon infotainmentsystem.

Inkludert i sistnevnte er en litt skråstilt stående skjerm midt på dashbordet – og en banebrytende head up display-"skjem» nederst på vinduet. Sistnevnte dekker hele bredden av dashbordet – og er synlig for alle i bilen.

Den løsningen har vi aldri sett maken til – men det fungerer ypperlig. Se mer av både bilen og den nye head up display-løsningen på videoen under.

Her kan du lese om den andre bilen i Neue Klasse-serien



Lanseres i 2025

Hvilket innhold som skal vises i displayet velger du ved å legge inn ulike i elementer/"apper» fra hovedskjermen.

I tillegg til denne nye løsningen, blir det også mulighet for en mer tradisjonell projisering foran føreren.

Planen er altså at bilen vi omtaler her skal på markedet, allerede neste år.

Se mer her: