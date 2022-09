Ødela Lamborghini til 2,7 millioner på jomfruturen

– Jeg elsker alt som går fremover. Biler og motorsykler er livet mitt. Det er en mestringsfølelse å få noe som ikke fungerer til å få fungere, sier Jacob Katralen fra Bodø.

Han er 19 år og utdanner seg til å bli bilmekaniker.

Lidenskapen hans for motorer går langt tilbake i tid.

– Bestefar var flymekaniker. Interessen ble bare større og større. Nå håper jeg å få tatt fagbrevet i løpet av et års tid, forteller han.

SYK OPPLEVELSE: 19-år gamle Jackob Katralen fra Bodø er en av Norges yngste eiere av en Lamborghini. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Tross sin unge alder har han på det meste eid ti biler, men ingen ting slår den grønne frekkasen som står på utsiden av verkstedet han jobber.

– Det har vært en drøm siden jeg var liten unge, forteller han.

Gliset går nesten rundt ansiktet når han viser oss den nye doningen.

– Da denne dukket opp på Finn, var jeg kjørt. Den måtte jeg bare ha. Det er en skjønnhet av en bil, også er den helt strøken. Fargene og matchingen er helt unik, smiler han.

RÅSKAP: Bilen har 610 hestekrefter og sparker godt i fra seg. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Litt galskap

Han peker og snakker i alle retninger om både skjermer, felger, spoilere, seter og alt en Lamborghini består av.

– Det er litt galskap, og det røsker godt, for det er mye krefter her. Det er både artig og latterlig å eie en slik bil, innrømmer han.

Han åpner bakluken og viser oss motoren.

– Det er her magien skapes. Den er et beist med 610 hestekrefter, V10 motor og firehjulstrekk. Også kan du bruke den på vinteren, forteller han.

Han er garantert en av landets yngste eiere av en Lamborghini. Han var bare 18 år da den ble kjøpt. Nå er han blitt 19.

Fredrik bladde opp 33,5 millioner for denne

Arvet en del penger

– Det er helt ubeskrivelig. Det må rett og slett oppleves å eie en slik bil. Man kan se så mye på bilder man vil, forklarer han.

– Det er en egen opplevelse å sitte her med logoen fremfor seg, og med det italienske- og tyske råskinnet bak seg. Jeg kaller den for stor Skodaen. For det er en Skoda i forkledning, humrer 19-åringen.

Bilen er en 2015-modell som har gått 39.000 kilometer.

Den er importert til Norge fra Belgia og kjøpt av forhandler i Oslo.

Den ble solgt for 2,7 millioner kroner.

– Hvordan får en 19-åring muligheten til å kjøpe en bil til flere millioner kroner?

– Jeg og søsteren min arvet en del penger etter at min far døde i 2014. Han hadde et eiendomsselskap som gjorde det godt, men jeg har også et stort lån på bilen, forteller han.

Eierne fikk et stort problem: Biltyver som kretset rundt dem

DRØMMEBILEN: Lamborghini skiller seg ut med øye for unike detaljer. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Skal ikke sitte på kontor

19-åringen bedyrer at han ikke bruker opp arven på biler.

Selskapet drives i dag av andre mens han selv utdanner seg til å bli bilmekaniker.

– Jeg er en mekaniker, og det er jo det jeg utdanner meg for å bli resten av livet. Jeg er ikke skapt for å sitte inn på et kontor. Jeg vil jobbe med hendene, forteller Katralen.

Fikk motortrøbbel

Det er ikke mange ukene siden han kjøpte bilen i Oslo, men på vei til Bodø gikk det fryktelig galt.

– Jeg fikk motortrøbbel. Det var veldig synd, men jeg har opplevd å få motortrøbbel før også, så det er jeg vant til. Det er fort gjort når uhellet er ute. Nå venter jeg på time på verksted, sier den ferske Lamborghini-eieren.

Han tar ikke motorhavariet så tungt.

– Det er mange ganger at mamma har måttet kjørt meg på jobb. Kollegaene mine sier bare, «å ja, det har skjedd igjen». Det er nesten blitt en rutine, forteller 19-åringen.

Tre måneder etter kjøpet havarerte bruktbilen

DYR MORO: 19-åringen venter nå på å få time på verksted for å få reparert den ødelagte motoren. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hva det koster å få reparere en slik bil til flere millioner kroner, vet han ikke.

– Det er litt vanskelig å skaffe deler til disse bilene. Det er mye teknologi, men planen er å få den reparert til jul, forteller han.

Det er mange i Bodø som har lagt merke til den eksklusive bilen.

– Man forventer jo å få litt oppmerksomhet når man kjøper en slik bil. Man føler seg litt kul og litt som en kjendis, men man trenger ikke å føle seg bedre enn andre. Det er jo tross alt bare en bil, sier entusiasten.

Det ble kaos da den gamle HiAcen skulle selges

JOBB BIL: – Du er ikke mann før du har hatt en Toyota Hiace, sier Jacob Katralen. Foto: Robin Jensen / TV 2

Drømmebil

Mens den grønne skjønnheten nå står med motortrøbbel, har 19-åringen et annet kjøretøy han også er stolt over.

– Dette her er en maskin. Man kan si hva man vil om en Lamborghini, men du er ikke mann før du har hatt en Toyota HiAce, humrer 19-åringen.

Han peker på en rød gammel kassebil med noen bulker og rustflekker, noen meter unna.

– Det er en 2,3-liters diesel. Dette er også drømmebilen min. Den kan du frakte inntil ni venner i, eller bruke den som flyttebil, forklarer han.

– Skjønner du at det er mange som reagerer når det kommer en 19-åring i en bil til 2,7 millioner?

– Det er en hobby. Noen bruker penger på klær og ski, men jeg bruker det på bil. Mange sier at jeg er helt tullete, men de ville nok ha gjort det sammen om de hadde muligheten, sier entusiast Jacob Katralen i Bodø.

Hadde nettopp kjøpt superbilen – så skjer dette

Video: Nytt råskinn i Norge – ble solgt på dagen