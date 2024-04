Selv om høy fart er en av de viktigste årsakene til ulykker, sier hver femte bilfører at de ofte eller alltid kjører over fartsgrensen. Det kommer fram i en undersøkelse utført av YouGov for Trygg Trafikk.

Sju av ti sier de har kjørt over fartsgrensen, og en av tre mener det er greit å kjøre inntil ti kilometer i timen over grensen. Samtidig kommer det fram at nesten halvparten (49 prosent) sier de har kjørt for fort fordi de ikke har vært klare over hva som var fartsgrensen på stedet.

Fra 1. juli kommer trer imidlertid en ny EU-regel i kraft, som har til hensikt å øke bevisstheten rundt fartsgrenser.

NY TJENESTE: Få nyhetsbrev fra Broom rett i innboksen



Krav om ny teknologi

Da blir det nemlig et krav at alle nye biler skal være utstyrt med en teknologi som kalles Intelligent Speed Assistance (ISA). I praksis vil man da varsles med en gjentakende pipelyd, hver gang man passerer fartsgrensen. Ofte er det snakk om tre eller fire pipesignaler.

Mange nye biler har denne teknologien allerede, men styrken på varselet varierer mye. Det er også fullt mulig å skru av ISA manuelt, men det er en hake: Neste gang du starter bilen, vil teknologien være aktivert igjen.

– Det er et krav fra EU at ISA aktiveres automatisk når man starter bilen, så det kommer man ikke utenom. Intensjonen er uansett god, og så får vi se om det er så effektivt som EU-myndighetene håper på, sier Broom-redaktør Knut Skogstad, og legger til:

– Hvis man ønsker å deaktivere ISA, bør man i hvert fall sørge for å gjøre det før man begynner å kjøre. Begynner man å fikle i menyene for å få skrudd av ISA under kjøring, kan det fort bli skummelt.



Her prøver vogntoget å snike seg unna kontrollen

GIR BESKJED: Hver gang du starter bilen, vil ISA være aktivert. Ønsker man å deaktivere, bør det gjøres før man kjører av gårde.

Halvparten positive

I undersøkelsen kommer det fram at kun én av fire har hørt om teknologien, og omtrent halvparten av dem er positive. 27 prosent sier de sannsynligvis vil slå den av.

Ifølge European Road Safety Charter i EU-kommisjonen, har ISA potensial til å redusere antall trafikkulykker drastisk.

Stoppet uten skilt – det var langt fra eneste problem



Dette er Intelligent Speed Assistance Intelligent Speed Assistance (ISA), eller intelligent fartsassistanse, er et system i bilen som har som formål å hjelpe deg å holde fartsgrensen. Den bruker GPS og/eller kamera til å finne ut hva fartsgrensen er på den strekningen du kjører på, og så gir den deg beskjed hvis du er i ferd med å kjøre for fort. ISA kan gi beskjed på flere måter, for eksempel med lyd eller vibrasjon i pedalen. Noen systemer kan også begrense motoreffekten for å hindre bilen i å akselerere over fartsgrensen. EU har gjort ISA obligatorisk for alle nye biler som selges fra juli 2024. Det gjelder imidlertid ikke biler som allerede er registrert før den datoen. Kilde: European Road Safety Charter

Få også med deg denne videoen: