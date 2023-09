I januar rystet Tesla bilmarkedet med historisk store prisavslag på Model Y og Model 3. Kuttene var på inntil 120.000 kroner på førstnevnte, som allerede den gang var markedet mest solgte bilmodell.

Siden har Tesla mer enn doblet salget i Norge, mens de fleste konkurrentene har opplevd kraftig tilbakegang. Det har ført til at Tesla har fått en markedsandel vi knapt har sett maken til for et enkelt merke, og som de færreste hadde drømt om for bare få år siden.

Men bilprodusenten hviler ikke på laurbærene, og nå er det duket for nye priskutt. Denne gangen er det Model X og S sin tur.

Inntil 226.250 kroner

Tesla bekrefter overfor nettstedet Elbil24 at prisene ble justert kraftig ned på Model S, Model S Plaid, Model X og Model X Plaid 1. sepetember.

De største priskuttene kom på Plaid-utgavene av Model S og X, med henholdsvis 226.250 og 206.250 kroner.

For standardutgavene av de to modellene, var priskuttene 155.000 kroner for Model X og 117.500 kroner for Model S.

STØRST PRISKUTT: Tesla Model S Plaid ble 226.250 kroner rimeligere over natta.

I tabellen under ser du prisene før og etter kuttene:

Modell Førpris Nåpris Model S 1.123.377 kr 1.005.877 kr Model S Plaid 1.377.065 kr 1.150.815 kr Model X 1.213.940 kr 1.058.940 kr Model X Plaid 1.416.740 kr 1.210.490 kr

Ikke lenger volum-modeller

Det er samtidig verdt å nevne at det begynner å bli en stund siden Model S og Model X lå på topplistene her til lands. Så langt i år er det registrert 105 eksemplarer av Model X og kun 83 av Model S i Norge. Til sammenligning er det registrert 17.431 Model Y – alene.

Historisk sett har imidlertid interessen for de to toppmodellene vært svært høy i Norge. Per 5. september 2023 er det registrert hele 21.752 eksemplarer av Model S og 14.352 av Model X her til lands, ifølge Elbilstatistikk.no.

Om priskuttene vil løfte salget av disse modellene igjen i vesentlig grad, gjenstår å se. Konkurransebildet er som kjent ganske annerledes i dag enn da disse hadde sin storhetstid.

