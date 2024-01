Nytt grep kan gi kinesisk boom

De siste årene har vi fått et stort antall nye bilmerker til Norge, de fleste av dem er kinesiske. Ikke alle opplever den samme suksessen, og særlig det siste året har det gått trått i omsetningen av nye og relativt ukjente bilmerker her til lands.

Internasjonalt er det imidlertid ingen tvil om at kineserne virkelig er på fremmarsj. I spissen står produsenten BYD, som faktisk passerte Tesla i antall solgte elbiler i fjerde kvartal 2023. Da ble det registrert hele 526.409 nye biler fra BYD, mot 484.507 Teslaer.

Nå tar bilprodusenten et nytt grep som de håper skal gjøre merket mye mer konkurransedyktig i Europa.

Flytter produksjonen til Ungarn

Transport av biler fra Kina til Europa er både dyrt og tidkrevende. Dessuten har EU-kommunisjonen varslet at det kan bli straffetoll på biler som importeres fra Kina, hvis det viser seg at kinesiske bilprodusenter mottar støtte fra den kinesiske staten.

Flere kinesiske bilmerker er under granskning for nettopp dette, inkludert nettopp BYD. Kinesiske myndigheter benekter imidlertid at de gir slik støtte.

SEAL: Modellen BYD Seal er ventet til Norge i år. Dette er en stor og velutstyrt sedan.

Det finnes uansett veier rundt problematikken. Ved å flytte produksjonen av elektriske personbiler som skal selges til europeiske kunder fra Kina til Europa, kan det spares både transportkostnader og eventuell fremtidig straffetoll.

Og det er nettopp dette BYD nå gjør. Nylig avslørte bilprodusenten at de planlegger et enormt bilproduksjonsanlegg i den ungarske byen Szeged. Det blir i så fall første gang en kinesisk bilprodusent etablerer produksjon i Europa.

I en pressemelding fra selskapet kommer det fram at produksjonen skal være topp moderne og i stor grad være automatisert ved hjelp av roboter (sjekk bildet øverst). Likevel forventer BYD at anlegget vil skape tusenvis av arbeidsplasser og skape store, positive økonomiske ringvirkninger i regionen.

Utover dette har BYD foreløpig ikke sagt noe om hvor stort anlegget skal bli og hvor mange biler som skal kunne produseres der. Men bilprodusenten har aldri lagt skjul på ambisjonene om å utfordre globale, etablerte bilgiganter.

LAGER ALT SELV: BYD lager plattformene med batteripakker og motorer selv. Det gir dem store fordeler på kostnadssiden, hevder de selv. Her demonstrerer utviklingssjef Weijie Zhang e-Platform 3.0.

6.000 i Norge

BYD har vært på det norske markedet siden 2021. Den første modellen de lanserte her var Tang – en stor, elektrisk SUV med sju seter. Det er også den modellen som har solgt best. Totalt er det registrert rundt 3.400 eksemplarer av modellen her til lands.

Siden har de lansert sedanen Han og den kompakte SUV-en Atto3, som totalt er registrert i rundt 1.700 eksemplarer. Flere modeller er planlagt lansert i tiden framover.

BYD lager også varebiler og elektriske busser, og til sammen er det registrert rundt 6.000 kjøretøy fra den kinesiske produsenten i Norge.

