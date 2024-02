Audi RS 6 har en helt spesiell standing hos entusiastene. For mange er det drømmebil nummer én.

God plass, firehjulsdrift, V8 og heftige kjøreegenskaper er blant høydepunktene.

Nå har Audi akkurat dratt duken av en ny toppmodell i RS 6-familien: RS 6 GT.

Bilen skal kun bygges i 660 eksemplarer. Dermed blir det garantert rift om den nye, kruttsterke stajonsvognen.

Faktisk er nykommeren et resultat av et tidligere studentprosjekt hos Audi. Her fikk 12 lærlinger mulighet til å designe og videreutvikle RS 6, med tydelig inspirasjon fra den legendariske Audi 90 quattro IMSA GTO, racerbilen fra 1989.

630 hestekrefter

Nye RS 6 GT deler samme motor som RS 6 Performance. Det vil si en 4-liters V8-motor på 630 hestekrefter og 850 Nm.

INSPIRASJONEN: RS 6 GT hilser tydelig tilbake på Audi 90 quattro IMSA GTO.

0-100 km/t loves på 3,3 sekunder og toppfarten er 305 km/t. Legg merke til at 0-100-tiden er 0,1 sekunder raskere enn Performance-versjonen. Det skyldes blant annet at girkassen er mappet om og optimalisert for enda litt raskere girskift.

Audi har også justert sportsdifferensialen på bakakselen, for å øke smidigheten gjennom svingene.

For første gang, og kun for RS 6 GT, kommer justerbar coilover-fjæring som standard. Den senker kjørehøyden med ti millimeter sammenlignet med en standard RS 6.

Demperoppsettet skal også være enda litt stivere på nykommeren – for å spisse kjøreegenskapene ytterligere.

BEIST: Dette er et tydelig bevis på at ikke alt handler om elbil hos Audi.

Bekreftet til Norge

For mange vil nok designet på RS 6 GT kanskje være det store høydepunktet. Her ser vi, som nevnt, tydelig inspirasjon fra ikonet Audi 90 quattro IMSA GTO.

Dessuten har bilen fått langt flere flater i karbon. Hele panseret er i dette materialet, det samme gjelder skjermene på bilen.

RS 6 GT skal kun produseres i 660 eksemplarer. Broom har akkurat fått bekreftet at bilen kommer til Norge.

Pris er ikke klar, men du må nok regne med nærmere tre millioner kroner.

Når bilen er på norsk jord er heller ikke klart, men ryktene skal ha det til at den trolig er på plass i løpet av sommeren. Kanskje før.

