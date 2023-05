Jeep går en spennende tid i møte her hjemme. Deres aller første elbil, Avenger, har nylig kommet til landet.

Her er interessen stor og den norske importøren forventer å selge 1.000 biler allerede i år. Da snakker vi et voldsomt salgsløft for Jeep.

I tillegg til den kompakte SUV-en, er enda en spennende nyhet på vei. Helt mot tampen av året dukker flaggskipet, Grand Cherokee, opp i en helt ny generasjon.

Se Brooms møte med nyheten i videovinduet øverst i saken.

PRIS: Den er ikke klar helt ennå men det ventes en startpris på 1,2-1,3 millioner kroner.

Ladbar hybrid

Bilen har allerede vært på markedet i USA en god stund, men det er først nå vi får se den på vårt kontinent.

HJEMMEBANE: Selv om Grand Cherokee er en fullverdig familiebil – trives den også svært godt ute i terrenget.

Nykommeren, Grand Cherokee 4xe, er en ladbar hybrid og har samme drivlinje som Wrangler 4xe.

Det innebærer en firesylindret 2-liters bensinmotor og to elmotorer. Samlet effekt er 380 hestekrefter og 637 Nm dreiemoment.

Den elektriske rekkevidden vil nok skuffe noen. Vi snakker 40 kilometer på strøm, som er langt under flere av konkurrentene. For eksempel klarer Volvo XC 90 T8 73 kilometer, BMW X5 kan skilte med 88 kilometer og Mercedes GLE 400 e 105 kilometer.

PREMIUM: Interiøret er løftet flere hakk sammenlignet med forrige generasjon. Det gjelder både design og opplevd kvalitet. Foto: ©Carmine Arrichiello

Klasseledende

Det nye Grand Cherokee derimot kan slå i bordet med er klasseledende terrengegenskaper.

Akkurat det har vi i Broom fått erfare under den europeiske lanseringen av bilen i Malaga i Spania.

Her har vi utfordret bilen i offroad-løyper – de samme som klassikeren Wrangler har kloret seg gjennom.

Bli med på offroad-test og se vårt førsteinntrykk av helt nye Grand Cherokee 4xe her: