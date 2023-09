Nytt drivstoff kan redde bensin- og dieselbilene

Alle de store bilprodusentene har hovedfokus på elektriske kjøretøy for tiden, og EU har vedtatt at det ikke skal være lov å selge nye biler som bruker diesel og bensin etter 2035.

Men like før forslaget gikk gjennom, klarte Tyskland å få inn et lite unntak, som fort kan vises seg å få større betydning enn mange forutså: Dersom bilene kan bruke et drivstoff som kallses e-fuel, skal det likevel være lov å selge dem.

Kan brukes uten behov for inngrep

Kort forklart er e-fuel er syntetisk drivstoff som er laget av karbonfangst og hydrogen, der all energi involvert kommer fra fornybare kilder.



SER STORT POTENSIAL: Ned Curic og Stellantis håper e-fuel vil erstatte bensin og diesel i eksisterende biler.

Nå har bilgiganten Stellantis testet 28 av sine motorer produsert etter 2014, og funnet ut at 24 av dem kan bruke e-fuel uten noen form for tilpasning eller justeringer. De fire siste motorene gjennomgår fortsatt tester før de kan si noe sikkert, skriver Reuters.

Stellantis er et av verdens største bilkonsern, og eier blant annet bilmerkene Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Chrysler og Maserati.

– E-fuel kan få en massiv og nesten umiddelbar innvirkning på å redusere CO2-utslippene til den eksisterende Stellantis-bilparken, sier teknologisjef i selskapet, Ned Curic.

Stellantis har som mål å halvere sitt karbonavtrykk fra 2021-nivåer innen 2030, og bli karbonnøytrale innen 2038. De mener at e-fuel har potensiale til å redusere CO2-utslippene fra eksisterende fossilmotorer med minst 70 prosent i løpet livssyklusen, sammenlignet med konvensjonelt drivstoff.

Resultatene fra testene er i tråd med resultater fra flere andre bilprodusenter. Enten kan e-fuel brukes direkte, eller så kreves det bare små modifikasjoner før den kan erstatte både diesel og bensin.



NORSK ANLEGG: Skisse over Nordic Electrofuels anlegg for e-fuel-produksjon på Herøya.

Fortsatt skjær i sjøen

E-fuel har potensial til å erstatte fossilt drivstoff til både biler, båter og fly. Det beste av alt er at e-fuel ikke slipper ut klimagasser.

Høres dette nesten for godt ut til å være sant? Vel, det er fortsatt ganske mange skjær i sjøen. Det største er at produksjonsprosessene i dag er kompliserte, dyre og energikrevende, noe som resulterer i svært høy literpris.

I øyeblikket er e-fuel inntil 5-10 ganger dyrere enn diesel og bensin, noe som ikke akkurat gjør det attraktivt å fylle tanken med for deg og meg.

Det er samtidig verdt merke seg at prisene er basert på produksjon i liten skala. Håpet er at prisene vil gå kraftig ned når man har funnet ut hvordan man kan produsere e-fuel mest mulig effektivt, og dermed kan øke volumet betraktelig.

Og nettopp dét er det mange som jobber med for øyeblikket, også her i Norge. Selskapet Norsk e-fuel har for eksempel planer om et anlegg i Mosjøen som skal produsere det syntetiske drivstoffet fra 2026.

Nordic Electrofuel et et annet selskap, som bygger et produksjonsanlegg for e-fuel på Herøya. Her er målgruppen først og fremst flytransport og tung skipstransport – to kilder til enorme CO2-utslipp.

Mye gjenstår altså, men mye kan skje før 2035. Kanskje blir det rom for ekte motorbrøl også i fremtiden.

