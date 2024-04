Nye rekord-ladere – på uvanlig sted

I fjor satte vi ny rekord for utbygging av hurtigladere i Norge, til sammen 2.129. Ved årsslutt var det totalt 7.741 ladepunkter i Norge.

De aller fleste av disse ligger langs hovedveier eller i byer og tettsteder.

Nå har det europeiske hurtig- og lynladernettverket Allego akkurat gått ut med planer om nye ladestasjoner, i samarbeid med Ford. Og de skal plasseres utradisjonelt: Nærmere bestemt hos Ford-forhandlere. Flere av dem i Norge.

Ingen klarer det ennå

Det er også en annen ting som skiller seg ut her: Nemlig ladehastigheten. Her er det nemlig snakk om ladere som skal kunne gi opptil voldsomme 400 kW. Det er rekordmye strøm:

– Det gjøres stadig forbedringer i ladehastigheten på nye elbiler, og det stiller krav til ladeselskapene. Derfor er det gledelig å se at Ford også kaster seg inn i kampen om ladekundene, med det som trolig blir Norges raskeste lynladere. Foreløpig er det ikke noen biler som kan lade med 400 kW effekt, men stadig flere klarer over 300. Det er bare et spørsmål om tid før vi får de første som også krysser 400 kW-grensen. Da snakker vi om biler som kanskje kan lade 50 mil rekkevidde på 12-15 minutter, sier Brooms Bjørn Eirik Loftås.

NYHET: Samarbeidet mellom Allego og Ford ble kunngjort samtidig som Ford gikk ut med priser og spesifikasjoner på nye og elektriske Explorer.

Sparer penger og miljø

Samarbeidet ble offentliggjort da Ford åpnet for bestilling av sin nye helelektriske kompakt-SUV, Explorer. Den har en elektrisk rekkevidde på opptil 602 kilometer. Maks ladehastighet på denne er på 185 kW.

– 400 kW tyder kanskje på at Ford har planer om å øke kraftig på senere modeller?

– Ja, det vil overraske om de ikke gjør det. Det har skjedd veldig mye på ladehastighet de siste årene. Vi ser også at flere kunder fokuserer på dette. Lenge kunne det virke som nesten alt handlet om rekkevidde, dermed også stadig større batteripakker. Men når bilen lader fort, blir behovet for dette i praksis mindre. Det sparer både penger og miljø, sier Loftås.

STORSELGER: Med startpris på 399.000 og kombinasjonen lang rekkevidde og 4x4 til under 500.000 kroner, ligger mye til rette for at Ford Explorer blir en storselger i Norge.

Betale med kort

Allegos lynladestasjoner hos Ford-forhandlerne skal kunne brukes av alle elbiler, uavhengig av produsent.

Ford-kunder får fordelaktige priser når de bruker egne betalingsordninger. Andre kan betale med kort, det er en løsning som nå kommer for fullt og erstatter behovet for både apper og ulike ladebrikker.

Se video av nye Ford Explorer under: