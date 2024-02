I juli 2023 ble utlånsforskriften endret slik at det ble vanskeligere for mange å få billån. For noen ble leasing en mer aktuell løsning da, uten at dette førte til noen vesentlig økning av leasingandelen, ifølge Finansieringsselskapenes Forening.

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2024 kom det også et forslag til endring av leasingreglene. Dette forslaget vil gjøre leasing mye dyrere. Forslaget er nå ute til høring, med høringsfrist 1. februar 2024.

Blir nesten ikke solgt

– Hvor mye dyrere kan leasingleien bli?

– Etter våre beregninger vil en bil til ca 500.000 kroner bli rundt 1.000 kroner dyrere per måned å lease, sier administrerende direktør Knut Øvernes i Finansieringsselskapenes Forening (FINFO) til Broom.

– Slik momsreglene er i dag for elbiler, er det i praksis hybrider og ladbare hybrider som vil bli omfattet av endringen. Men biler med disse drivlinjene vil nesten ikke bli solgt fra 1. januar i år, på grunn av de økte bilavgiftene etter de siste avgiftsendringene i Statsbudsjettet.

Dyrere også for elbilene

– I praksis innebærer forslaget at man avgiftsbelegger leasing av fossilbiler som nesten ikke blir solgt. Det vil derfor i praksis ha mindre betydning at leasing blir vesentlig dyrere enn ved å kjøpe slike biler, sier Øvernes videre.

– Det reelle problemet er at det foreslås avgiftsregler som påvirker alle biler på et senere tidspunkt. Regelverket er ikke tilpasset en virkelighet med tilnærmet 100 prosent dekning av elbiler fra og med 2025. Fra da av må det legges til grunn at elbiler vill få en avgiftsbelastning som er tilnærmet lik avgiftene som i dag pålegges hybrid og ladbare hybridbiler. I så fall vil leasing bli dyrere også for elbilene, og produktet blir mindre attraktivt.

Dårlig timing

– Dette er et problem for forbrukere som får færre valg, og som ved kjøp også tar risikoen for fall i bruktprisene, sier Knut Øvernes.

Han bekrefter at Finansselskapenes Forening er lite glade for forslaget.

– I beste fall er timingen dårlig, og forslaget bør utredes og ses i sammenheng med de betydelig økte avgifter som man antar myndighetene vil innføre i årene fremover.

Så spørs det også hva som skjer med avgiftene ellers. Kommer det økt engangsavgift også på elbilene, vil utslagene bli enda større.

Kommer for sent

– Forlengelse av leasingperiode fra dagens fire år til åtte, vil også være med på å gjøre ordningen dyrere. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det neppe føre til økt betaling av moms fra finansieringsselskapene Nordmenn flest vil i stedet måtte ta opp lån for å kunne få råd til å kjøpe de bilene de i dag leaser. Presset på folks privatøkonomi vil høyst sannsynlig øke som følge av dette, tilføyer han.

– En utfordring med forslaget til endring av leasingregelverket, er også at tiltaket kommer for sent – å ta ut biler med fossile drivlinjer er allerede løst, det sørger de nye avgiftsøkningene for, slutter Knut Øvernes i Finansieringsselskapenes Forening.

