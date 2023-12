Nye problemer: Elektriske busser får ikke ladet

Forrige uke ble en rekke elektriske busser i Oslo tatt ut av trafikken, som følge av kulde og redusert rekkevidde.

– Det er kulden som gjør at rekkevidden på elbussene ikke er like god som ellers. Bussene går raskere tomme for strøm, bekreftet Ruter til Broom.

Nå fortsetter utfordringene for de elektriske bussene.

Søndag satte Ruter og Unibuss inn helt nye elektriske busser på flere linjer i Oslo. Det førte til hele 52 innstilte avganger på de aktuelle linjene mandag.

Fellesnevneren er den samme som uken før: «Feil på transportmiddelet».

MANGE PÅ VEI: Det investeres store summer i nye el-busser. I løpet av året får Ruter 320 nye el-busser i Oslo. Foto: NTB

Lade-trøbbel

Denne gangen handler det om ladeutfordringer.

– Det knytter seg ikke til lav strømkapasitet. Ett av anleggene har utfordringer med ladeinfrastrukturen, og de jobber med å løse dette. Det er ikke problemer med selve el-bussene, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen, til Nab.no

Også Unibuss bekrefter til Nab.no, at det er utfordringer med ladeanlegget.

Nå jobbes det på spreng for å løse utfordringene.

– Det søkes fortsatt etter en løsning, kommenterer Ruter.

FULL STOPP: Tirsdag formiddag er også en rekke avganger innstilt som følge av «feil på transportmiddelet».

Må sette inn flere busser

Inntil videre setter Ruter inn flere busser for å kompensere avvikene de har opplevd med elbussene de siste dagene.

– En av de tingene vi har erfart er at bussenes rekkevidde reduseres i kaldt vær. Dette er noe som bussoperatørene nå kompenserer for ved å justere tidsplaner for vognløp og lading. De første harde kuldeperiodene får operatørene ny erfaring med hvor mye disse planene må justeres, kommenterer Myhren-Haugen til Broom.

NYE: Søndag ble flere nye el-busser satt inn i trafikk. Illustrasjonsfoto: NTB

Rekkevidde 14-25 mil

I løpet av 2023 får Ruter totalt 320 nye elbusser i Oslo.

Deriblant flere elektriske leddbusser fra Solaris.

De er 18 meter lange og er utstyrt med en batteripakke på 500 kWt, som skal gi en rekkevidde på over 250 kilometer – under gode forhold.

De mindre elbussene har en rekkevidde på rundt 14 mil.

