Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei. Vurderer å kjøpe en bruktbil og har sett konkret på Range Rover Velar 2018 med kilometerstand 75.000,-. Er noe skeptisk på grunn av alder. Hvordan vurderer dere alder på denne type bil i forhold til kjørelengde? Hva bør man vektlegge mest? Kommenter gjerne også Range Rover og byggekvalitet på et generelt grunnlag :-)

Broom svarer:

Heisann! Aller først: Range Rover Velar er en nydelig bil, den har nok også blitt en litt glemt bil her i Norge. Den har havnet litt i skyggen av den klassiske Range Roveren – og Range Rover Sport. Det betyr også at du kan gjøre gunstige kjøp her, særlig fra privatpersoner.

Bilen du ser på er seks år. Det betyr at den er utenfor fem års nybilgaranti. Og akkurat det er et veldig viktig punkt her. Det er noen bilmerker du skal passe deg litt ekstra for når denne garantien er over. Range Rover er ett av dem. Dette handler om mye utstyr og teknologi som kan gå i stykker, kombinert med høye delepriser og alt annet enn lave timepriser på verkstedet. I sum kan det bli en ganske skummel kombinasjon.

Byggekvaliteten til Range Rover er heller ikke hva vi vil kalle «skuddsikker». Dessverre er dette et merke som nesten konsekvent plasserer seg mot bunnen i kvalitetsundersøkelser. Det betyr ikke nødvendigvis at alle bilene deres er dårlige. Vår erfaring er at kvaliteten kan være ujevn. Noen eiere har få eller ingen problemer. Andre har sin dose og vel så det av verkstedbesøk.

Mars 2017: Her var vi på Velar-premieren i London

RISIKOSPORT: Å kjøpe brukt Range Rover utenfor nybilgarantien kan være risikosport. Her må du rett og slett vite hva du gjør.

Kan gi veldig mye glede

Kjøper du en brukt Range Rover må du vite hva du gir deg ut på. Dette er ikke som å eie en Toyota eller en Ford. Du må være klar over at reparasjonene vil komme og at de ofte kan koste dyrt. Dette er ikke biler for dem som har en stram økonomi.

Slitedeler er også dyre, det samme gjelder dekk. Velar er en stor og tung bil, det gir også noen ekstra kostnader.

Det beste er helt klart å finne et eksemplar som er innenfor garanti og som gjerne har en del garanti igjen. Eventuelt: At du sørger for å få ekstra bruktbilgaranti. Det finnes også forsikringer du kan kjøpe, for eksempel relatert til motor og drivverk. Det koster litt på biler som dette, men det kan være en veldig smart investering. Du sover rett og slett litt bedre på natten.

Beklager hvis dette ble negativt. Det er som sagt veldig mye bra med Velar. Leter du opp en fin og velholdt bil (komplett servicehistorikk er helt avgjørende her) og tar forholdsreglene nevnt over, er dette en bil som kan gi deg veldig mye glede!

Les mer: Her fikk Velar et skikkelig priskutt

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Nei, her var ikke alle gode ting tre...

Video: Se bruktbiltesten vår av lillebror Evoque her