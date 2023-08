Nybilsalget har vært på svært høyt nivå de siste årene. 2021 ga tidenes rekord - over 176.000 nye biler ble registrert. I fjor endte vi på 174.000.

Disse hadde en totalverdi på hele 100,94 milliarder kroner. Det viser en verdirapport fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hvor mye kostet så gjennomsnittsbilen i fjor? Det har OFV regnet på og svaret er 579.000 kroner. Det er ikke overraskende det høyeste tallet så langt, det er også betydelig opp fra 524.000 kroner i 2021.

Tatt seg råd til dyrere biler

Går vi ti år tilbake i tid, var gjennomsnittsprisen på nye biler drøyt 363.000 kroner. At bilene år for år har blitt dyrere, forklarer noe av dette. Men langt fra alt:

– Årsakene til den kraftige økningen er sammensatt. For det første har mange nordmenn tatt seg råd til å kjøpe dyrere biler. I tillegg har det vært lave renter fram til det siste halvåret, og dessuten gode muligheter til å finansiere biler gjennom leasing og lån, sier Magnus Lundberg i OFV.

Han legger til:

– Mange husker sikkert også den voldsomme ordrereserven av nye biler som ble registrert på tampen av 2022. Og myndighetenes beslutning om innføring av merverdiavgift på elbiler over 500.000 kroner, ga et «registreringsrush» på tampen av året. Det norske nybilmarkedet for personbiler er lite i verdenssammenheng. Men her hjemme er markedet betydelig målt i kroner, når man ser det i en totalsammenheng i norsk økonomi, sier Lundberg.

Norges mest solgte i 2020: Det var temmelig unikt

ULIK PRIS: Et lite tversnitt av det vi kjøpte i fjor. Hongqi (foran) er en stor og kostbar elbil, MG ZS er i andre enden av skalaen, mens Audi Q4 e-tron ( bakerst) er en bil med startpris rundt en halv million kroner. Foto: NAF

Årsoversikt

For de fleste av oss er bil den nest største investeringen vi gjør, etter bolig. Hvert kvartal skal OFV legge fram en ny, gratis rapport som viser verdien av omsetning av nye personbiler i Norge, og den fjerde rapporten vil gi en årsoversikt.

– OFV verdirapport blir litt på samme måte som rapporter som viser utviklingen og omsetningen i det norske boligmarkedet. Men i denne sammenheng er det nye personbiler det handler om, sier Lundberg, i en pressemelding.

Bilen kan fort koste deg 11.500 kroner i måneden

MANGE KJØPTE: Helt ny Range Rover kom til Norge i fjor, her var det et betydelig forhåndssalg selv om bilen er svært kostbar.

Mye mindre penger til staten

Målet om at alle nye personbiler i 2025 skal være nullutslippsbiler, har medført tydelig nedgang i statens inntekter fra salget av nye biler. Både avgiftslettelser og momsfritak på elbiler har vært avgjørende for å få fortgang i elbil-overgangen. Og Norge har lagt seg på topp i verden.

Mens engangsavgiftene inklusiv vrakpant ga over 13 milliarder kroner i statskassen i 2015, hentet staten inn i underkant av fire milliarder kroner på disse avgiftene i 2022.

– Det er resultatet av en villet politikk. Uten insentiver, avgiftslettelser og momsfritak på elbiler, hadde vi aldri hatt en elbilandel på 83 prosent av nybilregistreringene som nivået ligger på nå. Det blir svært interessant å følge utviklingen framover, ikke minst om vi når 2025-målet, avslutter Lundberg.

Lyst på million-SUV? Disse gir deg et skikkelig luksusproblem



KRAFTIG ØKNING: Slik ser gjennomsnittsprisen for nye biler ut fra 2010-2022. Tabell fra OFV.

Video: Heftig bil – men kommer den for sent til Norge?