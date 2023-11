Volvo er godt i gang med en elektrisk offensiv. Snart er kompakte EX30 i Norge. Neste år er det så klart for det nye flaggskipet EX90. Og nå viser Volvo også en helt ny elektrisk flerbruksbil, kalt EM90.

Akkurat som EX30, er dette en bil som utnytter stordriftsfordelene innad i Geely-konsernet som Volvo er en del av. EM90 har en søstermodell som allerede er ute på markedet, 009 heter den og kommer fra det nystartede merket Zeekr.

Bilen kommer med seks eller sju seter. Vi snakker her om tre seterader, der man enten har to eller tre seter på rad to.

RUVER: Ingen tvil når du ser denne fronten: EM90 er en diger bil.

Hjemme i egen stue

Ambisjonen er klar: Volvo ønsker å heve listen i flerbruksbilklassen. Innvendig skal EM90 gi deg følelsen av å være hjemme i din egen stue, takket være en rekke gjennomtenkte designdetaljer. Her er også luksusfølelsen høy.

Volvo lover førsteklasses lydisolering med teknologi for veistøyreduksjon, samtidig som to-kammers luftfjæring og stillegående dekk skal bidra til mest mulig behagelig kjøreopplevelse.

Stemmeassistenten er visualisert gjennom en Volvo-avatar, inspirert av skandinavisk natur, på sjåførens 15,4-tommers infotainmentskjerm.

Slutt for stor bilsuksess – etter 26 år



TAKMONTERT: I tillegg til den store skjermen på midtkonsollen, har EM90 også en 15,6-tommers skjerm i taket.

Møterom eller soverom

I tillegg har bilen en 15,6-tommers full HD-skjerm montert i taket, som enkelt kan dras ned når man ønsker litt ekstra familieunderholdning eller delta i et videomøte, også med kamera, fra baksetet. Skjermen støtter også projisering fra mobilen, samt et stort antall apper.

Ved et enkelt trykk på en knapp eller en talestyrt kommando til stemmeassistenten, kan man gjøre om EM90s interiør til det Volvos beskriver som en teatersal, et møterom eller et soverom for baksetene. Skjermer, seter, vinduer, klimaanlegg og lyssetting vil tilpasses til dette.

Foran er de gjenkjennelige og ikoniske Tors Hammer-lyktene sentrale. Bilen kommer garantert til å bli lagt merke til, også på grunn av den lysende fronten, som inkluderer en opplyst logo (for første gang brukt på en Volvo).

Dette var verdens første flerbruksbil



ROMMELIG: Plassforholdene om bord skal være svært gode, det samme gjelder sittekomforten.

738 kilometer rekkevidde

Volvos spesielle vertikale baklys har utviklet seg, og baklysets signatur strekker seg både oppover og nedover, et designuttrykk med inspirasjon fra skylinen til moderne byer.

EM90 har en estimert elektrisk rekkevidde på opptil 738 kilometer etter den kinesiske CLTC-testsyklusen. Denne er noe «snillere» enn WLTP som brukes i vår del av verden.

Bilen har et batteri på hele 116 kWt batteri og ladetiden fra 10 til 80 prosent forventes å være under 30 minutter. Lynrask kan vi ikke beskylde bilen EM90 for å være, 0 til 100 km/t tar 8,3 sekunder.

Denne bilen lignet ikke på noe annet



HEKKEN: EM90 er hele 5, 2 meter lang og som du ser: Dette er også en høyreist bil.

Ingen planer for Norge

I likhet med den kommende EX90, er EM90 utstyrt med all nødvendig programvare for å muliggjøre toveis lading. Denne funksjonen lar deg bruke batteriet til EM90 som en powerbank for å lade andre elbiler og apparater.

Volvo EM90 lanseres først i Kina og er nå tilgjengelig for bestilling for kinesiske kunder. Etter det Broom erfarer, skal det ikke være planer om å selge bilen i Norge.

Første test av EX30: Så bra er Volvos nye elbil

Video: Volvos minste kommer i tøffere utgave