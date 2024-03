Ny utgave kutter prisen 80.000 kroner

Det begynner å bli en god stund siden Volvo hadde premiere på sitt nye flaggskip, den elektriske SUV-en EX90.

I november 2022 var vi i Broom med på debuten i Stockholm. Da fikk vi også vite at de som hadde lyst på en EX90 måtte være tålmodige.

Her var det nemlig uvanlig lang tid fra premiere til lansering, Volvo gikk ut med at de første kundene ville få bilene sine først andre kvartal 2024.

Slik har det imidlertid ikke gått. Bilen har nemlig blitt forsinket et halvt år. Den offisielle forklaringen er at Volvo trenger mer tid på å få programvaren til bilen helt ferdig. Nå er det levering fjerde kvartal i år som gjelder.

VIKTIG: EX90 blir en svært viktig bil for Volvo i årene framover, den tar også over som ny toppmodell.

Høyeste utstyrsnivå

Ved lanseringen gikk Volvo ut med startpris på 864.900 kroner, det var før vi fikk delvis moms på elbiler i Norge. Senere har denne blitt justert opp til 979.899 kroner.

NY UTGAVE: Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Riktig så dyrt trenger det imidlertid ikke å bli hvis du har lyst på en EX90.

– EX90 ble lansert med utstyrsnivå Ultra, som er det høyeste Volvo tilbyr. Da får man blant annet sju seter, panoramatak, pixel-lys, lydanlegg fra Bose, 21-tommers felger, luftfjæring, massasjeseter og Volvos mest avanserte sikkerhetssystemer, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for den norske Volvo-importøren.

Han legger til:

– EX90 treffer en kundegruppe som velger høyt utstyrte biler, så det var naturlig for oss å ha en lanseringsutgave som møtte denne etterspørselen fra start.

EX90 fikk en knallstart i Norge

PREMIERE: Her debuterer EX90 i Stockholm, høsten 2022. Det har altså tatt lang tid å få den ut på markedet.

80.000 kroner ned i pris

Nå har imidlertid Volvo lansert en ny innstegsmodell. Da snakker vi utstyrsnivå Plus. Den kutter prisen med hele 80.000 kroner, ned til 899.899 kroner.

– Da får man fortsatt en meget godt utstyrt EX90, med blant annet sju seter, panoramatak, Bose-anlegg og sikkerhetssystemene, forteller Trosby.

– Hvilken utgave tror dere blir bestselgeren?

– Kundene i EX90-segmentet velger biler med mye utstyr, det vet vi blant annet fra XC90 som har henvendt seg til denne kundegruppen i mange år. Så vi forventer at mange kunder vil velge topp utstyrte biler, sier Trosby.

PREMIUM: Volvo går for et ganske minimalistisk interiør i EX90, samtidig skal kvalitetsfølelsen være høy.

Rommelig familiebil

Volvo starter med én batteripakke, den er på solide 111 kWt brutto, 107 kWt netto.

Det gir rekkevidde på 585 kilometer for Twin-utgaven, 580 for Twin Performance. Ombordladeren er på 11 kWt. På hurtiglading skal bilen kunne ta imot inntil 250 kW. Det er et solid tall. EX90 skal også komme med toveis lading, du kan altså hente ut strøm fra batteripakken.

EX90 er over fem meter lang og har svært god innvendig plass. Med de to bakerste setene nedfelt, er bagasjerommet på 655 liter, her kan du også stable mye i høyden. Vi er også imponert over bagasjeplassen når du bruker den som sjuseter, da er det 310 liter igjen. Det inkluderer riktignok et ganske dypt rom under gulvet, som ikke er like lett å utnytte som den øvrige plassen. Foran er det frunk på 34 liter.

