– Prisen er nok egnet til å skremme bort de aller fleste som har lyst på en ladbar Opel Astra, skrev vi da vi i fjor høst testet Astra GSe Hybrid.

599.900 kroner sto det på prislappen. Det var veldig mye penger for en kompakt femdørs bil med bagasjerom på bare 352 liter.

Salget ble også deretter. Særlig mange elbiler framsto som langt mer gunstige kjøp enn den ladbare Astraen.



Veldig mye å si

De ladbare hybridene har de siste årene fått mye mer avgift. Mens elbiler til under 500.000 kroner fortsatt slipper unna moms og bare har en mindre vektavgift.

Hvor mye det har å si, er nettopp Astra et godt eksempel på. I år har nemlig Opel lansert den helelektriske utgaven av bilen. Startpris på denne: 388.900 kroner. Da kan du velge om du vil ha femdørs kombi eller den større og langt romsligere stasjonsvognutgaven. Prisen er den samme.

NY: Elektriske Opel Astra har rullet inn i Norge i år, som både femdørs og stasjonsvogn (bildet).

Mye bil for pengene

Priskutt på 211.000 kroner bør love godt for salget. Samtidig har ikke stasjonsvognutgaven mange konkurrenter i starten. Bare MG og Nio har så langt kommet med elektrisk stasjonsvogn på det norske markedet.

Da vi nylig testet elektrisk Astra stasjonsvogn, slo vi fast at den byr på veldig mye bil for pengene. Her får du blant annet 516 liter bagasjerom og en ganske rommelig kupé.

18 år gammel – og så vidt innkjørt



STOR: Bak denne hekken gjemmer det seg et bagasjerom på 516 liter, det betyr familiebilplass.

Ikke trekke henger

Teknologien er velprøvd og ikke akkurat hypermoderne. Både på batteripakke, rekkevidde og lading må Astra se seg solid slått av mange konkurrenter. Her snakker vi rekkevidde på inntil 413 kilometer og maksimal ladeeffekt på 100 kW. Det er også et klart minus at den ikke kan trekke henger.

Til gjengjeld er altså prisen svært gunstig. Og i et marked der det har bremset kraftig opp for mange dyre nybiler det siste året, kan det være akkurat det Opel (og mange kunder) trenger.

