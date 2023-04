UP varsler aksjonsuke mot fart og skal gjennomføre en rekke kontroller over hele landet. Dette er politibetjent Janne Merete Hansen i Utrykningspolitiet i Troms som sjekker farten til bilene under en fartskontroll i Ramfjorden utenfor Tromsø. (Foto: Jørn Berger Nyvoll/TV 2)