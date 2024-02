«Rekkeviddangst» er et av nyordene som dukket opp etter at elbilene for alvor begynte å gjøre seg gjeldende på det norske markedet.

Særlig i starten hadde de elektriske bilene svært begrenset rekkevidde. I tillegg var den offisielle målemetoden altfor optimistisk. Dermed ble også mange skuffet og tidvis også ganske bekymret for hvor langt de egentlig kunne komme.

Hvordan ser dette så ut i 2024? Jo, i en undersøkelse gjort av Norstat for NAF, svarer fortsatt 52 prosent av elbilistene at de er redde for å gå tom for strøm på langtur.

Ikke mange kjører tomt

Det er tredje gang NAF gjennomfører den store elbilundersøkelsen, NAF Elbilmonitor. Rekkeviddeangsten har ikke minket siden undersøkelsen ble gjort første gang, for ett år siden. Blant elbilistene er det tre prosent færre som er redde for å gå tom for strøm på langturen. NAF spør også bileiere som ikke har elbil. Blant dem er det faktisk en oppgang på tre prosent.

– Det er fortsatt mange som tror at faren for å kjøre tom for strøm er veldig stor. Det er den ikke. Bilbergingstallene fra NAF viser at det ikke er flere som kjører elbilen tom, enn det er folk som går tomme for drivstoff med bensin- eller dieselbil, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Burde ikke hausse opp

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening. Hun har denne kommentaren til undersøkelsen fra NAF:

– Jeg synes ikke NAF burde hausse opp disse resultatene for mye. En ansvarlig elbilist bør jo være opptatt av å ikke gå tom for strøm. Dessuten er det de som ikke kjører elbil som er mest bekymret. Det tolker jeg som et tegn på at elbilister har gode erfaringer og opplever at det har blitt et godt hurtigladenettverk langs norske veier, sier Bu, til Broom.

Hun legger til:

– Det er oppløftende at NAFs undersøkelse viser at nærmere halvparten av elbilistene er uten særlig bekymring i det hele tatt, selv på langtur.

LADERE: Samtidig som elbilene generelt går lenger, har det også vært en omfattende utbygging av hurtig- og lynladestasjoner i Norge. Det gjør det mye enklere å dra på langtur med elbilen.

Nær halvering av rekkevidden

De fleste som har hatt elbil en stund, lærer seg også hvordan rekkevidden er under ulike forhold. Også at sprengkulde slik vi har hatt mange steder i landet i år, gir stor utslag:

– Kuldeperioder gjør at du kan kjøre betydelig kortere med bilen enn du er vant til. Er det skikkelig kaldt, må du ta høyde for nær en halvering av rekkevidden og legge inn et ladestopp tidligere enn du er vant til, sier Sødal i NAF.

