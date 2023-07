Amerikanske J.D. Power gjennomfører noen av bilverdenens største kvalitetsundersøkelser. Blant annet har sin svært omfattende «Power Vehicle Dependability Study».

Denne høyt anerkjente studien har de nå utført i mer enn 25 år. Analysen er særdeles grundig, og tar for seg de fleste potensielle problemområdene.

Resultatet som nå er ute baseres på over 90.000 bileiere i USA, som har rapportert inn feil.

Fellesnevneren er at alle bilene som er med i undersøkelsen er 2023-modeller. Altså snakker vi om nesten nye biler.

IMPONERER IKKE: Volvo havner blant de tre merkene med flest feil, ifølge J.D. Powers ferske kvalitetsundersøkelse.

Volvo, Tesla og Polestar på bunn

Merket med flest feil er ifølge J.D. Power Polestar* med 313 rapporterte feil per 100 bil. Deretter følger Tesla* med 257 feil per 100 bil og Volvo med 250 feil per 100 bil.

Til sammenligning ligger snittet på 192 feil per 100 bil.

LABERT: Tesla scorer ikke godt i J.D Powers undersøkelse.

Det skal sies at J.D. Powers undersøkelse omhandler absolutt alle innrapporterte feil. Alt fra motorstopp til en feil i et dørhåndtak.

Den ferske undersøkelsen bekrefter også at det aldri har vært flere feil på nye biler enn det er nå. Mye handler om software og teknologi knyttet til infotainment- og sikkerhetssystemer.

Men også noe så basalt som dørhåndtak som ikke virker er en gjengangerfeil i årets undersøkelse.

*Tesla og Polestar er ikke offisielt inkludert i undersøkelsen, fordi det ikke er nok respondenter for merkene. Men det «uoffisielle» tallet for Polestar er hele 313 feil per 100 biler. Tesla har 257 feil per 100 biler. Se egen tabell nederst i saken.

Interessant funn

Et interessant aspekt med årets kvalitetsundersøkelse, er at de tre merkene som gjør det dårligst (Polestar, Tesla og Volvo) alle produserer elbiler – gjerne med mye teknologi og skjermer.

De tre merkene med færrest feil (Dodge, Ram og Alfa Romeo), produserer derimot ikke elektriske biler ennå – og er langt mer konservative på «tech-fronten».

Det er også en kjent sak at flere elbil-produsenter har utviklet mye ny teknologi på kort tid, og flere har hatt utfordringer med ulike software-problemer – som altså er en gjenganger i denne undersøkelsen.

Alle resultatene finner du her.

Se hele listen her:

