Det er ingen bønn: Høsten har kommet til hele landet. Mange steder også den første snøen – dermed er det tid for å tenke på vinterdekk.

Skal du ut og kjøpe nye dekk, er det viktig å merke seg at både kvalitet og pris varierer mye. Gode dekk koster mer. Og i noen tilfeller er det kanskje ikke lurt å bytte ut brukte, men dyre dekk – og kjøpe nye billigdekk i stedet.

Motor har nemlig erfart noen svært interessant i sin vinterdekktest i år. Her tok de også med brukte pigg- og piggfrie dekk.

Åtte år gammelt

– De brukte premiumdekkene gjorde det like bra som nye billigdekk, sier Nils Sødal, som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I piggdekklassen er testvinneren fra 2015, Nokian Hakkapelitta 8, med. Blant de piggfrie dekkene hadde man med Nokian R2 som var testvinner da det ble lansert i 2015. De brukte dekkene hadde god mønsterdybde, men er altså åtte år gamle. Likevel klarte de seg like godt som nye billigdekk, mens forskjellen til nye premiumdekk var tydelig.

– Vårt råd er utvetydig. Velg kvalitet fremfor pris, det lønner seg både på kort og lang sikt. Det er ikke slik at det er bedre å kjøpe nye billigdekk med fersk og myk gummi fremfor å beholde et gammelt premiumdekk, fastlår Sødal, i en pressemelding.

KJØREFORHOLD: Kjører du mye på snø og is – eller har du stort sett bare veier også på vinteren. Det er viktig som bakgrunn for hvilke dekk du bør velge.

Ingen er like gode på alt

NAF anbefaler at du har minst fire millimeter mønsterdybde på vinterdekkene. Derfor bør du sjekke mønsterdybden før du avgjør om du skal beholde dem en sesong til.

Når du jakter på nye vinterdekk til bilen er det viktig å tenke på hva slags underlag du stort sett kjører på i vinterhalvåret. Ingen vinterdekk er like gode under alle typer forhold. Noen er best på snø, men ikke like bra på barmark.

– Siden du ikke finner dekk som er like bra på alt føre, må du velge dekk ut fra det vinterføret du kjører mest på. Sjekk testene og finn dekket som passer for ditt behov, sier Sødal, i en pressemelding.

De tre beste piggdekkene i årets test illustrerer dette. Testvinneren Nokian Hakkapelitta 10 er suverent på is, mens Michelin X-Ice North 4 imponerer på barmark. Goodyear UltraGrip Arctic 2 på sin side er bra på bråbremsing og viste korte bremsestrekninger på alle typer underlag.

BARMARK: I mange deler av landet kjører man stort sett på bar asfalt, også på vinteren.

Alle detaljer om vinterdekktesten finner du på motor.no



SIkkerhet koster

Det samme gjelder de piggfrie dekkene. Testvinneren Continental VikingContact 7 er i toppen på nesten alle deltestene. Selv med fine egenskaper på realt vinterføre, presterer Continental også veldig bra på barmark. Goodyears piggfrie dekk er vinneren på asfalt, særlig våt asfalt. Mens Nokians nyeste piggfrie vinterdekk er best på snø og is.

– Når vi ser hvilke dekk som kommer best ut i testene våre hvert år, viser det at sikkerhet koster. Det er de såkalte premiumdekkene som gir deg trygge bilturer om vinteren. Dekkene er bilens kontakt med bakken. Derfor er det viktig å investere i gode dekk så du og dine kommer vel frem, sier Nils Sødal.

Video: Sjekk bremselengden – dette er nye og brukte dekk