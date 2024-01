Tesla har nettopp kuttet prisene på Europas mest solgte bilmodell for tiden, Model Y, og skaper dermed nok en gang store utfordringer for konkurrentene.

Men snart kan det bli enda verre, for nå er det ikke lenge før de skal i gang med produksjonen av en ny og kompakt crossover – og den kommer til å bli billig.

Det hevder i hvert fall Reuters, som skal ha fått opplysningene fra flere anonyme kilder som sitter tett på Tesla.

Tesla Model 2?

Bilen har ikke fått noe navn, men går foreløpig under kodenavnet «Redwood». Andre omtaler den som Tesla Model 2, men ingenting er foreløpig bekreftet fra Tesla.

De har imidlertid allerede avslørt at deres neste elbil blir en kompakt modell som skal koste under 25.000 dollar – tilsvarende 260.000 kroner. Det er med stor sannsynlighet denne bilen det nå er snakk om.

Flere av kildene skal ha bekreftet overfor Reuters at Tesla tar sikte på å starte produksjonen av bilen i juni 2025, og at målet er å produsere 10.000 eksemplarer i uka.

Tesla har tidligere selv gått ut med et mål om at «billig-bilen» skal selges i 42 millioner eksemplarer, vesentlig mer enn noen annen modell fra selskapet.

De har også uttalt at den vil være utstyrt med et batteri på 53 kWt. Det bør kunne gi en rekkevidde på 40-45 mil, noe som er tilstrekkelig for svært mange.

Dette får skylden for Tesla-priskuttet

STORSELGERE: Både Model 3 og Model Y har solgt i bøtter og spann. Kan neste modell selge enda bedre? Det tror Tesla selv.

Produksjon i Europa

En del av produksjonen skal ifølge Reuters være planlagt til Tesla-fabrikken i Berlin, noe som tyder på at det europeiske markedet blir et viktig område for den nye modellen.

Tesla undersøker også planene om å få bygget en fabrikk i India for produksjon av rimelige elbiler, hevder kilden.

Vi kommer naturligvis tilbake med flere opplysninger så snart vi vet mer.

Tesla-prisene: Ikke rart svensker og dansker er misunnelige på oss

