Ford har besluttet å utsette lanseringen av elbilen Explorer i Europa. Bilen skulle etter planen komme på veiene i begynnelsen av 2024, men er nå utsatt seks måneder.

Dermed kan det altså ta bortimot ett år før de første kundene får bilene sine.

Her var det første Explorer-eksemplaret i Norge



Trenger tid på batteriet

Den offisielle årsaken skal være at Ford trenger mer tid på å sikre at alle kravene i UN Regulation 100.3 er fulgt til punkt og prikke. Dette er en internasjonal standard for godkjenning av kjøretøy med hensyn til spesifikke krav til elektriske drivlinjer.

Siste revisjon av standarden kom i år, med blant annet nye krav til sikkerhet for batteripakker.

KAN BLI STORSELGER: Ford har store forventninger til Explorer i Norge.

– I samsvar med vår interne filosofi om å levere kjøretøy med høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder, har vi besluttet å ta i bruk den kommende europeiske tekniske standarden for elektriske kjøretøy (UN Regulation 100.3) og vil derfor bygge den nye helelektriske Explorer med et batteri som oppfyller denne standarden, sier Fords kommunikasjonssjef Anne Sønsteby til Broom.

TIL SOMMEREN: Explorer er utsatt til sommeren, bekrefter Anne Sønsteby hos Ford.

– Dette betyr at vi har endret tidsplanen for Explorer-lanseringen slik at de første kundeleveransene vil starte fra sommeren 2024.



Les også: Her er Fords nye elbil

Skal bli ny volummodell

Ford Explorer er ventet å bli en skikkelig storselger for bilprodusenten. Bilen bygges i Køln, på samme fabrikk som tidligere bygget Ford Fiesta. Produksjonen av Fiesta ble avsluttet etter 47 år tidligere i sommer.

Ford har investert over 20 milliarder kroner i å tilpasse fabrikken til elbiler. Målet er å bygge 250.000 biler i året når man er oppe i full drift. Første modell ut er altså Explorer.



For å komme raskt i gang med produksjonen, valgte Ford å bygge Explorer på elbilplattformen MEB fra Volkswagen-konsernet. Dette er samme plattform som benyttes på biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Explorer blir også en SUV i kompaktklassen, med drift på to og fire hjul, og rekkevidde på inntil 500 kilometer.

Her kan du lese mer om Explorer: Denne blir viktig for Norge

Få også med deg denne videoen: