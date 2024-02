Fjoråret var et krevende år for mange i bilbransjen. Her hjemme falt salget kraftig, etter et par år med virkelig høye tall.

Også mange andre steder i verden var det mørke skyer. Men ett selskap som tydeligvis ikke merket mye til det, var Volvo Cars.

Nå legger de nemlig fram svært gode resultater for 2023: Regnskapstallene deres viser den høyeste omsetningen og driftsresultatet noensinne i selskapets 97-årige historie.

Satt igjen med 25.6 milliarder

Volvo satte også ny rekord i antall solgte biler: De endte på 708.716 eksemplarer. Det bidro til at omsetningen økte med 21 prosent til 399,3 milliarder svenske kroner.

REKORD: 2023 ble et knallår for Volvo.

Driftsresultatet for Volvo Cars isolert endte på 25,6 milliarder svenske kroner, en økning på 43 prosent sammenlignet med 2022. Driftsmarginen ble på 6,4 prosent, opp fra 5,4 prosent i 2022.

Spesielt imponerende er det at dette skjer i en fase der Volvos personbiler med bensin- og dieselmotor begynner å bli «godt voksne». Samtidig investerer selskapet tungt i overgangen til elbiler.

Flest kjøpere går fortsatt for bensin- eller dieselbil

NYHET: EX30 er siste bil ut fra Volvo. Vi snakker elektrisk crossover med gunstig startpris.

– Viktig milepæl

Så langt har de bare hatt søstermodellene C40/XC40 i dette segmentet. Den store og elektriske SUV-en EX90 er forsinket, men lillebror EX30 er nå lansert og allerede på norske veier.

Volvo-sjef Jim Rowan oppsummerer 2023 slik, i en pressemelding:

– 2023 ble en viktig milepæl på vår transformasjonsreise. Vi leverte et rekordår på flere nivåer, og rapporterte det høyeste salget, inntektene og resultatet i selskapets 97-årige historie. Vi tok også flere viktige skritt fremover i vår pågående transformasjon, mens vi navigerte i en kompleks verden. Nå har vi bygget et solid grunnlag for 2024 og årene fremover.

