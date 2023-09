Det er ingen hemmelighet at batteripakken utgjør en stor del av kostnaden når man bygger elbiler. Derfor har også batteriprodusentene stort press på seg for å få ned prisen på batteriene. Det kan bli avgjørende viktig i overgangen til elektriske biler.

Men hva hvis det skjer noe med batteripakken på en brukt elbil? Jo, da kan det fort bli så dyrt at det ikke vil lønne seg å reparere bilen. Det gjør at selv nesten nye elbiler kan bli kondemnert.

– Skifte av komplett batteripakke kan på enkelte biler koster nærmere en halv million kroner, i ekstreme tilfeller over. Da er det ikke vanskelig å skjønne at veien til kondemnering har blitt kortere. De fleste forsikringselskapene har endret grensen for kondemnering til 80 prosent på nyere biler, slik at de skal unngå at flotte biler blir skrotet. Likevel er en del av disse ekstreme prisene blitt en utfordring, også for forsikringsbransjen, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

DYRT: Batteripakken kan fort utgjøre opp mot halvparten av den totale kostnaden for å bygge en elbil, i noen tilfeller også enda mer. Da sier det seg selv at det blir kostbart hvis man får problemer med denne.

Trist og uakseptabelt

Han peker på at det fra nyttår kom en viktig endring, som kan gjøre at flere biler blir kondemnert:

KRITISK: Arne Voll i Gjensidige mener moms på elbilbatterier gjør at flere biler kan ende med å bli kondemnert.

– Da innførte regjeringen moms på batteripakken til elbiler. Dette kommer i tillegg til svært høye priser i utgangspunktet. De fleste har sikkert fått med seg at nye elbiler har fått moms over et viss beløp i tillegg til vektavgift. For noen bilmerker utgjør dette en god del, mens litt rimeligere biler slipper billigere unna. Det er også godt kjent at nyere biler er stappfulle av teknologi, som gjør det mer kostbart å reparere eller en må skifte en del som slutter å fungere. Batterier med momspåslag kommer på toppen av dette, sier Voll.

Han legger til:

– Vi i Gjensidige synes det er trist og uakseptabelt at «strøkne» biler med kun et par år på veien blir kondemnert. Noe vi tror vil bli et økende problem fremover.



Så mye strøm bruker du for å fullade batteriet

VELBRUKT: Tidligere var vi vant til at det var godt brukte biler som endte opp hos bilopphuggerne. Slik er det ikke nødvendigvis lenger.

Kan gjøre rimeligere

Én ting er skade, hvor forsikringsselskapet vil vurdere om bilen kan repareres eller ikke. Hvis batteriet «bare» slutter å fungere optimalt, er dette en kostnad bileier må ta opp med forhandler, hvis bilen er innenfor garanti. I verste fall må vedkommende dekke den selv. Da blir det naturligvis en avveining om bilen er verdt det.

Voll understreker også at bransjen har fokus på å finne rimeligere løsninger:

– Noen ganger er det mulig å finne brukte deler, herav også brukte batteripakker. I tillegg kan man i enkelte tilfeller skifte ut deler av bilbatteriet, noe som gjør bytte og reparasjon billigere.

Denne lille saken kan gi deg en kjemperegning

BLITT DYRERE: Bilene består av svært mange ulike deler. Med den teknologiske utviklingen vi har sett de siste årene, har mye også blitt adskillig dyrere.

Dyrt også på de billige

– Men det varierer mye fra merke til merke?

– Absolutt. Det er viktig å poengtere at noen bilmerker kan ha svært dyre batteripakker, men de kan også ha modeller som kommer rimeligere ut. Enkeltpriser kan variere veldig fra bilmerke til bilmerke og fra modell til modell. Vi ser også at prisene kan variere stort over tid. Det ikke slik at billigere elbiler slipper rimeligere unna. For selv batteripakkene til en elbil med utsalgspris på 350.000 kroner, kan komme på over 200.000 kroner. Det er viktig å sjekke markedet grundig. Spesielt om en som privatperson må ta kostnaden selv, avslutter Arne Voll.

Tesla-batteriet røk igjen – nå må den kanskje vrakes

Dette kan en ny batteripakke koste: Volvo XC40 2021-modell. Komplett batteri fra 214.000 kroner. Audi e-rron 2021-modell – 554.000 kroner komplett. Her kan batteriet åpnes og celler byttes ut, noe som kan gjøre regnestykket adskillig rimeligere. Nissan Leaf 2021-modell – Fra 72.000 kroner komplett. Hyundai Kona 2020-modell – Batteripakker fra 363.000 kroner. Mercedes-Benz EQC 2021-modell - 387.000 kroner. Xpeng G3 2021-modell - 313.000 kroner. Kilde: Gjensidige. Prisene er hentet fra DBS, et takstsystem som bl.a. benyttes av verksteder. Moms og arbeidspenger kommer i tillegg.

Video: Her er aller siste nytt fra Audi: