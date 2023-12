Ny regel kan gi dyrere bruktbiler

Fra nyttår trer revidert Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven) i kraft. En rekke viktige endringer er på plass, som blant annet skal gjøre det tryggere å kjøpe bruktbil fra forhandler.

Men endringene kan føre til at bruktbilene blir dyrere, advarer en av Norges største bilforhandlere.

En av de viktigste endringene i loven er at en bilforhandler ikke lenger kan selge en bil «som den er». Det innebærer at forhandler ikke lenger kan fraskrive seg ansvar for skjulte feil eller mangler ved bilen.

Mye strengere krav til forhandlerne

I stedet forplikter han eller hun å sette seg grundig inn i bilens tilstand før salget, og opplyse kjøper om alle forhold.

Men ansvaret stopper ikke der: Hvis kjøper oppdager vesentlige feil ved bilen innen to år etter handelen, antas det at feilen også var der da vedkommende kjøpte bilen. Tidligere gjaldt dette kun i seks måneder.

Og dersom feil utbedres av forhandler, får vedkommende kun ett utbedringsforsøk, ikke to som tidligere. Og bevisbyrden er lagt tydelig hos bilforhandleren.

Med disse endringene håper myndighetene og forbrukerorganisasjoner som NAF at forbruker skal stå mye sterkere i eventuelle tvistesaker som kan oppstå etter et bilkjøp.

Les også: Nå blir ikke dette lovlig lenger

KUN FORHANDLERE: Endringene i lovverket gjelder for kjøp fra forhandler, ikke fra privatpersoner. Handler du fra privatperson, står du ikke like sterkt dersom det skulle dukke opp feil ved bilen i etterkant av kjøpet.

Mange må endre praksis

Tar du en titt på bruktbilannonsene på Finn, vil du se at flere forhandlere fortsatt selger biler «som de er». Det er kanskje formulert på en annen måte, men hovedpoenget er alltid det samme: Selger fraskriver seg her ansvar for eventuelle feil som måtte dukke opp etter at du har kjøpt bilen.

Birger N. Haug er en av Norges største bilforhandlere. De er blant aktørene som tvinges til å endre praksis fra nyttår.

ENDRER PRAKSIS: Vidar Eriksen og Birger N. Haug gjør endringer i sitt Outlet-konsept fra nyttår.

– Vi har en del biler som selges fra våre Outlet-avdelinger. Dette er biler som er utenfor nybilgarantien på grunn av alder eller kilometerstand, eller biler som ikke har fulgt serviceprogrammet. Konseptet har over tid vært en ryddig måte å skille på disse bilene for kundene, sier administrerende direktør Vidar Eriksen i Birger N. Haug, til Broom.

Her finner du 45 bruktbiltester – helt gratis

– Kan drive prisene opp



Bilene selges gjerne til fordelaktige priser, men altså uten noen form for garanti. Eriksen bekrefter at de vil gjøre endringer i konseptet fra 2024.

– Vi har alltid forholdt oss til loven og vil naturligvis gjøre dette også i fremtiden. Begrepet «selges som den er» forsvinner fra 2024 i lov om Forbrukerkjøp. Det vil det da også fra våre butikker, sier han.

– Vil dette få noen konsekvenser for bruktbilprisene?



– Det er for tidlig å si hva ny forbrukerkjøpslov vil medføre i praksis. Men på sikt vil jo lovgivning som påfører salgsleddet større kostnader, kunne drive prisene opp, påpeker Eriksen.



Fikk sjokk-beskjed: Reparasjonen koster like mye som bilen er verdt



– Både i selger og kjøpers interesse

NAF mener dette først og fremst betyr en kraftig forbedring av forbrukervernet.

– For bilkjøperne er dette en stor og viktig endring. Bevisbyrden er lagt tydelig hos bilforhandleren, så det blir desto viktigere for forhandler å sikre at alle opplysninger er riktige før et salg, og at kunden får informasjon om eventuelle feil eller mangler, sier pressesjef Ingunn Handagard hos NAF.

Hun tror ikke at lovendringene automatisk vil føre til dyrere bruktbiler.

Ingunn Handagard er pressesjef i Norges Automobilforbund (NAF). Foto: Aage Aune / TV 2

– Bruktbilprisene svinger stadig og er avhengig av mange ulike faktorer. Tvister om kjøp og salg av bruktbiler er noe av det som oftest dukker opp i klagesaker hos oss. Lovendringen gir bilkjøperne bedre beskyttelse, og vi håper det på sikt fører at færre ser behov for å klage i ettertid.

– Hva bør forhandlere som tidligere har solgt biler «som de er» gjøre?

– Vi venter at forhandlerne blir enda flinkere til å opplyse om bilenes tilstand. Mange gjør allerede en grundig jobb, men når muligheten til å selge bilen «som den er» forsvinner, venter vi at bilkjøperne får enda bedre informasjon. Det er både i selger og kjøpers interesse at opplysningene om bilen er riktige og at det ikke dukker opp uventede feil i ettertid, avslutter hun.



Temaside: Bruktbil



Fikk du med deg denne?