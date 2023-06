Familie-SUVen XC60 har vært en kjempesuksess for Volvo helt siden lanseringen i 2009. Dette er også den mest solgte Volvoen så langt i år med totalt 84.904 biler ved utgangen av mai.

Her hjemme har den havnet i skyggen av elbilen C40/XC40, men Volvo solgte nesten 2.000 eksemplarer av XC60 ladbar hybrid her til lands i fjor.

For å feire bilens mangeårige suksess, lanserer Volvo nå spesialutgaven XC60 Black Edition. Bilen kommer som ladbar hybrid (T8 AWD) med 455 hestekrefter. Black Edition tilbys i to nye utstyrsnivåer kalt Plus Dark og Ultimate Dark og i fargen Onyx Black Metallic.

Dyrere fra årsskiftet

Modellen er tilgjengelig for bestilling nå, og de første eksemplarene har forventet levering i slutten av 2023. Plus Dark har en veiledende pris på 929.900 kroner, men er nå tilgjengelig for kampanjepris på 859.900 kroner.

Ultimate Dark har på sin side veiledende pris på 959.900 kroner, men også her kjører Volvo kampanje: 889.900 kroner.



Kampanjepris helt fra start har vi ikke vært så vant til de siste årene, men her vet nok også Volvo at de har relativt dårlig tid på seg i det norske markedet. Fra årsskiftet strammes avgiftene for ladbare hybrider inn, det går også ut over XC60 som vil få over 40.000 kroner mer i avgift.

TO NIVÅER: XC60 Black Edition tilbys i to nye utstyrsnivåer kalt Plus Dark og Ultimate Dark

Blir lagt merke til

Blant Black Edition-detaljene er at jernmerket i grillen, Volvo-bokstavene og modell- og motorspesifikasjonene kommer i Glossy Black, det samme gjør 21-tommers lettmetallfelgene.

Innvendig kan man velge mellom sportsseter i kombinasjonen nappaskinn og luftig tekstiltrekk eller komfortseter i ventilert nappaskinn. Bilen kommer også med skreddersydd sportsratt, dekorlister i aluminium og kullfarget (charcoal) taktrekk.

– XC60 Black Edition gir deg alt det beste av bestselgeren XC60, i en enda råere utgave. Dette er bilen for dem som ønsker en romslig, sikker og sporty SUV, som samtidig blir lagt merke til på veien, sier Erik Trosby som er markeds- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, i en pressemelding.

SISTE ÅRET? Fra nyttår ligger det an til at XC60 får over 40.000 kroner ekstra i avgifter, dermed er det ikke sikkert bilen blir med oss så veldig mye lenger enn det.

Norske eiere er flinkest

Volvo lanserte for ikke lenge siden en helt ny generasjon ladbare hybrider med lengre rekkevidde. XC60 Black Edition har en elektrisk rekkevidde på opptil 76 kilometer. 2024-bilene får nå ytterligere oppgraderinger med en ny og kraftigere ombordlader (fra 3.6 til 6.4 kW), dette forutsetter 3 fase 400V ladeboks. Med den nye ombordladeren kan ladetiden kortes ned fra rundt fem til tre timer.

Volvo har tidligere analysert 13.450 norske ladbare hybrider, for å se hvor mye de kjøre på strøm. Analysen viste at omtrent halvparten av kjørestrekningen ble kjørt på ren elektrisitet – uten at forbrenningsmotoren var i gang.

– Nordmenn er de Volvo-kundene som kjører mest på strøm i hele verden og vi vet at de lader veldig ofte. Vi har tidligere sett at det er XC60-kundene som er flinkest til å kjøre på strøm, sier Trosby.

