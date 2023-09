Elektriske iX1 er en stor suksess for BMW i det norske markedet. Så langt i år er den elektriske utgaven av kompakt-SUVen X1 den mest solgte modellen deres her hjemme.

Nå utvider de med en ny innstegsmodell: iX1 eDrive20. Den forhjulsdrevne versjonen av den kompakte SUV-en får rekkevidde på opptil 475 kilometer og startpris på 466.500 kroner, pluss levering.

Produksjonen av denne modellen starter i november og norske forhandlere åpner for bestilling allerede i morgen.

STARTPRIS: iX1 eDrive20 har startpris på 466.500 kroner, i tillegg kommer da levering.

130 kW på hurtiglading

Nykommeren har en elektrisk motor på forakselen med maksimal effekt på 204 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 250 Nm. Akselerasjonen fra 0–100 km/t går på 8,6 sekunder, mens toppfarten er elektronisk begrenset til 170 km/t.

Netto batterikapasitet er på 64,78 kWt. Foreløpige WLTP-verdier gir et kombinert strømforbruk fra 15,4 kWt/100 kilometer til 17,2 kWt/100 kilometer (avhengig av utstyr) noe som tilsier en rekkevidde fra 430–475 kilometer.

På hurtiglading er maks effekt 130 kW. Under optimale forhold lades da batteriet fra 10 til 80 prosent på 29 minutter. En ladeøkt på 10 minutter kan da gi 120 kilometers rekkevidde.

TEST: Vi møtte iX1 første gang i Danmark, i fjor høst. Så langt i år er dette den mest solgte BMW-modellen her til lands.

Forvarme batteriet

Hvis ruteveiledningen i bilens navigasjonssystem har planlagt et stopp ved en hurtiglader, vil batteriet automatisk forvarmes når bilen nærmer seg for å sikre at ladeøkten blir så effektiv som mulig. En slik forvarming av batteriet kan også startes manuelt når ruteveiledningen ikke er aktivert.

iX1 eDrive20 leveres med det nye infotainmentsystemet BMW Operating System 9, som tilrettelegger for et bredere spekter av digitalt innhold for informasjon og underholdning, raskere oppdateringssykluser for over-the-air-funksjoner, samt optimert tilgang til flere spesifikke nettjenester.

Blant standardutstyret er BMW Maps navigasjonssystem, tosoners automatisk klimaanlegg og en rekke førerassistentsystemer.

iX1 er en kompakt SUV med bagasjerom på 490 liter. Det betyr for mange tilstrekkelig familiebilplass.

Tre utgaver

Som for en rekke av BMWs elektriske modeller tilbys også ulike utstyrsnivåer, med mulighet for ytterligere individuelle tilvalg.

Innstegsmodellen Charged koster 499.900 kroner, inkludert levering. Denne har standardutstyr som adaptive LED frontlykter med fjernlysassistent, Comfort Access, speilpakke, trådløs lading av m mobil, rattvarme, tilhengerfeste og takrails,

Charged Plus koster så fra 519.900 kroner. Denne har i tillegg utstyr som elektrisk setejustering med minne og massasjefunksjon for fører, Harman Kardon høyttalerssystem, Parking Assistant Plus, Live Cockpit med head up display og metallic lakk

Fully Charged er topputgaven. For 559.900 kroner får du da i tillegg M Sport eksteriør og interiør og Driving Assistant Plus.

