Toyota kom sent med elbil. Da deres bZ4X først kom på markedet fikk den også en ganske humpete start. Men det har ikke stoppet mange kunder fra å kjøpe elektrisk Toyota.

Denne modellen ble nemlig Norges fjerde mest populære bil i første halvår og ambisjonene er høye for resten av året.

Ferske tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) viser at Toyota har en markedsandel på 12 prosent i personbilmarkedet så langt i 2023. Den viktigste bidragsyteren er bZ4X med over 2.400 registrerte biler.

DEBUT: Her debuterter bZ4X på bilustillingen i Shanghai, Kina i april 2021. Toyota var lenge skeptisk til elbiler og har dermed kommet sent i gang med denne biltypen. Foto: NTB

Nesten doblet salget

I motsetning til mange andre merker, selger Toyota fortsatt et betydelig antall ikke-elbiler. Hybridbilen RAV4 er bestselgeren her, med 1,700 eksemplarer i første halvår. Den bidrar til at Toyota nesten har doblet salget sitt, sammenlignet med første halvår i fjor.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger fra bZ4X-eierne, som særlig skryter av kjøreegenskaper, komfort og innvendig plass. I løpet av våren fikk den også en programvareoppdatering som ga flere produktforbedringer for rekkevidde og lading noe NAF-testen nylig viste. VI ser nå at interessen er økende blant nye kunder, sier Piotr Pawlak som er administrerende direktør i Toyota Norge.

Nybilsalget gikk ned – én modell klarte noe helt unikt

IMPONERER: SUV-en RAV4 har vært en stor suksess for Toyota i Norge i mange år. Den klarer seg også imponerende bra så langt i år, selv om den ikke finnes i noen elektrisk utgave.

Reduserer pristillegg

Den norske importøren kan også glede seg over utmerkelser for høy kundetilfredshet:

– Vi er svært glade og stolte over at kundene har vurdert Toyota som best i bilbransjen i Norsk Kundebarometer og som nummer to i Autoindex, kun slått av vårt søstermerke Lexus. Det at vi også ble bransjevinner i Norsk Bærekraftbarometer var en viktig anerkjennelse, sier Pawlak.

Som de fleste andre importører opplever også Toyota nå et krevende nybilmarked, preget av høye renter, inflasjon og tøff konkurranse. De svarer på det med å redusere tillegget for 11 kW ombordlader med mellom 20.000 kroner og 25.000 kroner.

Prisreduksjonen omfatter også de som allerede har bestilt bilen, men ennå ikke har fått den levert. Samtidig er det kampanje med fastrente og vinterhjul inkludert i prisen.

De var Norges største – med bare 32 elbiler

Video: Her er vårt første møte med nye bZ4X