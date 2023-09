Ny mega-Volvo kommer ikke til Norge

Volvo har nettopp sluppet det første bildet av en ny og luksuriøs flerbruksbil (MPV) som skal ha verdenspremiere 12. november. Modellen får navnet EM90 og blir den største og mest luksuriøse personbilen fra svenskene noensinne.

– Volvo EM90 er vår første helelektriske premium MPV. Den er designet for at du skal få mest mulig ut av tiden din i bilen, som en skandinavisk stue på farten, skriver Volvo i en pressemelding.

Sværing med inntil sju seter

EM90 er basert på modellen 009 fra Zeekr, et annet bilmerke fra Geely-konsernet som også eier Volvo. Bilen kommer med seks eller sju seter. Vi snakker her om tre seterader, der man enten har to eller tre seter på rad to.

Plassen om bord ser også ut til å være upåklagelig. I et kort videoklipp som Volvo har sluppet, kan vi blant annet se et lounge-lignende miljø med både frittstående bord og et lite bord mellom setene.

– Se for deg et bevegelig rom hvor du bare kan være deg. Et sted hvor du kan få kontakt med dine kjære, skape, slappe av, jobbe eller bare tenke, skriver Volvo i pressemeldingen.

DET FØRSTE BILDET: Her er den første offisielle, lille smakebiten av flerbruksbilen EM90.

Foreløpig er det ikke veldig mye mer informasjon som er sluppet om EM90, men ifølge Carup.se vil bilen få komfortable flyseter og stor skjerm for TV-titting i baksetene. Den skal også leveres med intern radiokommunikasjon, slik at de foran enkelt kan kommunisere med dem som sitter bakerst.

EM90 blir rundt 5,2 meter lang og får en akselavstand på 3,2 meter, nesten 20 centimer lengre enn på den nye SUV-en EX90.

Søstermodellen fra Zeekr har en oppgitt rekkevidde på hele 822 kilometer med den største batteripakken på 140 kWt – riktignok målt etter den kinesiske CLTC-standarden. Denne er kjent for å være litt vel optimistisk i anslagene. Rundt 700 kilometer vil nok være mer realistisk med europeisk målemetode (WLTP).

Topputgaven har videre firehjulsdrift og 544 hestekrefter og bilen veier over 2,8 tonn. Sannsynligvis vil disse tallene være sammenlignbare med Volvo-utgaven.



STUEFØLELSE: Dette er et stillbilde fra den første teaser-videoen fra EM90.

Ikke til Norge

Men hvis du ble fristet til å bytte bil etter å ha lest om Volvo EM90, må vi dessverre skuffe deg. Fra Volvo får nemlig Broom opplyst at dette ikke er en modell som er myntet på det norske markedet.

– Dette er ikke en bli som kommer til Norge, sier markeds- og kommunikasjonssjef Erik Trosby hos Volvo.



Ifølge selskapet er det kinesiske kunder som først får mulighet til å bestille bilen. Det vil de kunne gjøre allerede på lanseringsdagen, som altså er satt til 12. november.

Bildene i karusellen under er fra Zeekr 009, og gir sannsynligvis en pekepinn på hva Volvo-kundene kan vente seg (artikkelen fortsetter):



Nytt liv til flerbruksbilen

Går vi et par tiår tilbake i tid, var flerbruksbiler svært populære. Modeller som Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, Mazda 5, Renault Scenic og Chrysler Voyager, var lenge svært vanlige syn på norske veier.

Bilene var romslige og fleksible, og ble fort favoritter for storfamilien og andre med større plassbhov.

De siste årene har markedet vært dominert av SUV-er, men nå er det mye som tyder på at flerbruksbilen får en viss renessanse. Volkswagen ID. Buzz er et godt eksempel. Den har allerede rukket å bli en stor suksess for VW.

I tillegg er Mercedes-Benz aktuelle med sin elektriske flerbruksbil EQV. Fiat e-Doblo, Peugeot e-Partner og Opel Zafira-e Life er tre andre modeller som også er i markedet.

